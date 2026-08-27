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S. N. (50) koji je uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je u utorak u 13 sati na Banovom brdu ispred zgrade silovao ženu (67) koju je prethodno pokušao da opljačka, rodom je iz Sarajeva, a već dugo živi u Beogradu. Kako je Kurir već pisao, on ima policijski dosije i već je hapšen i boravio je u zatvoru.

On je na svojim profilima na društvenim mrežama objavljivao uglavnom svoje selfije, ali i motivacione poruke i citate. Poslednji citat koji je objavio pre nekoliko meseci posebno je upao u oči.

1/4 Vidi galeriju Osumnjičeni S.N. Foto: Društvene Mreže

- Pričajte o meni šta hoćete, ja živim kako meni odgovara. Ne živim za vas, živim za sebe - piše u poruci koju je osumnjičeni objavio na društvenoj mreži.

Podsetimo, S. N. (50) se, kako je saopšteno iz MUP, tereti za krivična dela silovanje i pokušaj razbojništva. On je, kako se sumnja, u utorak usred bela dana napao ženu ispred zgrade na Banovom brdu.

1/4 Vidi galeriju Državljanin BiH uhapšen zbog silovanja na Čukarici Foto: MUP Printscreen

- Pokušao je da joj otme novčanik i odvukao je ispod stepeništa kod zgrade, u zabačeni deo, i tu ju je silovao. Zatim je hladnokrvno odšetao. Nesrećnu ženu zatekle su komšije u užasnom stanju - kaže izvor i dodaje da je policija posle prijave odmah pokrenula potragu za osumnjičenim.

- On je u večernjim satima istog dana pronađen i uhapšen. Policajci su ga zatekli na ulici i stavili mu lisice - podseća izvor i dodaje da mu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

00:37 FILMSKO HAPŠENJE U BEOGRADU: "Pao" Bosanac zbog silovanja i razbojništva Izvor: Mup Srbije

Kako je Kurir ranije pisao, osumnjičeni državljanin BiH od ranije je poznat policiji u Srbiji i ima podeblji dosije. Ranije je hapšen zbog nasilja u porodici, krađa i proganjanja.