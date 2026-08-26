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Na putu između Užica i Zlatibora danas je došlo do sudara više vozila, zbog čega se na toj deonici stvorila velika gužva.

Kako je potvrđeno Kuriru, lančani sudar se dogodio na izlazi iz Užica ka Zlatiboru. 

- Sudarila su se tri vozila. Stvorio se veliki zastoj, ali na svu sreću povređenih osoba nema - piše u objavi.

Na fotografiji koju je objavila Instagram stranica 192_rs, vidi se da se jedan automobil prerečio na putu, kao i da je pretrpeo znatna oštećenja na prednjem delu.

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