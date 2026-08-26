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Aleksandar S. (24) koji je juče uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je na kuću biznismena na Bežanijskoj kosi dva puta bacio bombe, kako Kurir saznaje, sredinom maja prošle godine hapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je kao pripadnik kriminalne grupe učestvovao u planiranju likvidacije jednog preduzetnika iz Kotora.

Prema operativnim informacijama, kako otkriva izvor Kurira, Aleksandar S. dovodi se u vezu sa kavačkim klanom na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer, a tada je u Crnoj Gori hapšen sa visokopozicioniran pripadnikom vračarskog klana, koji važi za ispostavu "kavčana", Dušanom Trkuljom.

1/6 Vidi galeriju Hapšenje mladića za bacanje dve bombe na kuću na Bežanijskoj kosi Foto: screenshot pink tv

- A. S. (2002) se sumnjiči da je 30. juna ove godine aktivirao i bacio ručnu bombu na jednu porodičnu kuću, kao i da je 14. avgusta na istu kuću ponovo bacio ručnu bombu, koja nije eksplodirala. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - saopšteno je danas iz MUP-a.

Podsetimo, 30. juna oko 3.30 sati bomba je ekslodirala u dvorištu kuće i oštetila ogradu, a vlasniku kuće su polomljena stakla na automobilu. Kako je Kurir pisao, vlasnik kuće tada je, navodno, izjavio da ne zna ko bi mogao da naruči napad na njega.

Nepuna dva meseca kasnije, ponovo se našao na meti bombaša. Bomba bačena u dvorište kuće tada nije eksplodirala, a paklenu napravu pronašao je pas koji ju je doneo rođacima poznatog biznismena, koji tada nije bio u kući.

- Dokazi koji su prikupljeni na licu mesta doveli su do hapšenja Aleksandra S. Kako se ispostavilo, reč je o muškarcu koji je dobro poznat istražiteljima i koji se dovodi u vezu sa kavačkim klanom. Sumnja se da je reč o plaćeniku, koji po nalogu svojih šefova učestvuje u pripremanju i izvršavanju teških krivičnih dela - otkriva izvor Kurira iz istrage.

Aleksandar S., kako dodaje, bio je uhapšen u velikoj akciji crnogorske policije. Lisice na ruke tada su stavljene još dvojici Beograđana, kao i jednom Nikšićaninu koji je bio označen kao organizator likvidacije biznismena iz Kotora.

Crnogorska policija je tada uhapsila trojicu Beograđanina u štek stanu, i to pošto je, navodno, Kotoranin prijavio da sumnja da ga prate nepoznate osobe, čiji je automobil primetio više puta u blizini svoje kuće. U stanu je tada sa Aleksandrom S. bio i Dušan Trkulja, zvani Mesar.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje u Kotoru Foto: Uprava policije

- Službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su preduzeli opsežne i hitne operativno taktičke mere i radnje na sprečavanju izvršenja krivičnog dela, nakon čega su u kratkom roku identifikovali lica M. J. (21), A. S. (22) i D. T. (20) iz Beograda, državljane Republike Srbije. Ubrzo nakon identifikacije, locirana su pomenuta lica, stan u kojem su boravili i vozilo za koje se sumnja da su koristili prilikom planiranja izvršenja krivičnog dela nakon čega je izvršen pretres stana u kojem su ova lica boravila i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti - podesna sredstva: drvena palica, čekić, tri plastične maske, zatim mobilni telefoni i odevni predmeti za koje se sumnja da su bili namijenjeni izvršenju krivičnog dela, a koji su i korišćeni u radnjama opservacije kuće i kretanja oštećenog lica - pisalo je u saopštenju crnogorske policije posle hapšenja kriminalne grupe.

Tada je saopšteno i da su Aleksandar S. i dvojica njegovih saučesnika iz Beograda početkom maja prošle godine ušla u Crnu Goru preko graničnog prelaza Dobrakovo i da su iznajmili stan u Budvi. Nekoliko dana za redom su se iz Budve odvozili na lokaciju u blizini kuće biznismena, odakle su vršili opservaciju njega i njegove kući i planirali likvidaciju.

- Kriminalističkom obradom ovih lica utvrđeno je da su isti registrovani kao izvršioci više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, nedozvoljenog držanja oružja, krivičnih dela protiv javnog reda i mira te napada na službena lica - saopštila je tada policija. Crnogorski mediji pisali su da su dvojica uhapšenih Beograđana po zanimanju mesari, a jedan od njih stolar.

Dušan Trkulja Foto: Kurir.rs

Za trojicu osumnjičenih je, nakon saslušanja u tužilaštvu, doneto rešenje o određivanju pritvora. Međutim, nekoliko meseci kasnije, iz pritvora je pušten Nikšićanin za kog se sumnjalo da ih je angažovao, a trojica osumnjičenih Beograđanina su se teretila samo za nasilničko ponašanje i oni su kasnije pušteni iz pritvora.

Dušan Trkulja, međutim, ponovo se našao iza rešetaka u martu ove godine, kada je po poternici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koja je za njim raspisana zbog šverca droge, uhapšen u Belgiji.

- Posle pronalaska velike količine kokaina početkom decembra prošle godine, u jednom stanu na Vračaru, Više javno tužilaštvo u Beogradu je raspisalo međunarodnu poternicu za Trkuljom, po kojoj je i uhapšen u Belgiji - potvrđeno je tada za Kurir.

Operativne informacije ukazivale su da se osim za šverc kokaina Trkulja povezuje i sa drugim teškim krivičnim delima.