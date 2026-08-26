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Jedna od najprometnijih beogradskih ulica, uski prolaz između zgrada i zaklonjeni prostor ispod stepeništa. Upravo ovde, nadomak ulaza u zgradu na Banovom brdu, žena (67) je napadnuta i silovana.

Na fotografijama mesta napada vidi se prostor do kog se dolazi spuštanjem niz uske stepenice. Sa jedne strane nalazi se zid zgrade, dok je sa druge prolaz koji vodi ka dvorišnom delu između objekata. Kada se siđe nekoliko metara niže, prostor postaje potpuno zaklonjen od pogleda sa ulice.

1/5 Vidi galeriju Ovde je napadnuta i silovana starija žena na Banovom brdu Foto: Kurir

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, žena se vraćala kući kada ju je osumnjičeni S. N. (50), državljanin Bosne i Hercegovine, presreo ispred zgrade. Sumnja se da je pokušao da joj otme novčanik, a potom je odvukao niz stepenice, upravo u ovaj zavučeni deo.

Tamo ju je, kako se sumnja, fizički napao i silovao.

Mesto na kojem se napad dogodio nalazi se neposredno uz stambene objekte, ali zbog rasporeda prostora ovaj deo nije vidljiv sa ulice. Stepenice vode naniže, između zidova, dok se na dnu nalazi mali i mračni prostor zaklonjen zidovima.

Osumnjičeni silovatelj Foto: Društvene Mreže

Stanari kažu da je upravo položaj tog prolaza razlog zbog kog niko nije odmah mogao da pritekne ženi u pomoć.

- Taj deo je mračan i zavučen, praktično između dve zgrade. Ako je žena vikala, teško da je neko mogao da je čuje. Dole, u suterenu, živi jedna starija baka koja slabo čuje. Da je čula, sigurno bi reagovala odmah i pozvala policiju. Jer on je ženu napastvovao maltene ispod njenog prozora, ali komšinica jednostavno nije to mogla da čuje jer je u takvoj zdravstvenoj situaciji. Jednostavno, ne možemo da verujemo kakav splet okolnosti i kako se sve to tako dogodilo. Strašno - kaže jedan stanar za Kurir.

On dodaje da ovaj prolaz uglavnom koriste kao prečicu.

- Kada se pogleda sa ulice, gotovo da se i ne vidi gde stepenice vode. Tek kada se siđe, shvati se koliko je prostor zabačen. Nema mnogo razloga da neko ovuda dolazi osim ako želi da preseče put. Očigledno je sa jezivom namerom odvukao u mračni deo - ističe naš sagovornik.

U neposrednoj blizini nalazi se i park koji svakodnevno koriste porodice sa decom. Ipak, mesto na kojem je žena napadnuta nalazi se nekoliko metara niže, iza stepeništa i zidova.

- Sve je veoma blizu, ali je ovaj deo potpuno izdvojen i zavučen. Čak i kada ima ljudi u parku ili oko zgrada, odavde se ne vidi mnogo. Najgore od svega je što se sve dogodilo usred bela dana i u najprometnijoj ulici. Ovo je moglo svakome da se desi - kaže stanarka.

00:37 FILMSKO HAPŠENJE U BEOGRADU: "Pao" Bosanac zbog silovanja i razbojništva Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, policiji je juče oko 13 sati prijavljeno da je žena napadnuta ispred ulaza u zgradu na Banovom brdu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Upravom za tehniku, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili S. N. (50).

On se sumnjiči da je izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad šezdesetsedmogodišnjom ženom.