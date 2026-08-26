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U Višem sudu u Nišu danas je odloženo suđenje roditeljima maloletnog ubice koji je sa 37 uboda nožem ubio svog školakog druga Andreja Simića (14) 5.oktobra 2023. godine.

U vreme izvršenja krivičnog dela, maloletnik nije imao navršenih 14 godina zbog čega je krivično neodogovran, ali je krivični postupak pokrenut protiv njegovih oca i majke zbog optužbi za krivična dela zlostavljanje i zapuštanje maloletnig lica i teških dela protiv opšte sigurnosti.

Sanja Simić Foto: Kurir/M.S.

Za danas se očekivalo da iskaz da petoro svedoka, ali je suđenje odloženo zbog nedolaska orkivljeno oca dečaka ubice, iz zdravstvrnih razloga.

- U sud nije stiglo ni jedno od važnih veštačenja iz Beograda. Sve ovo teško ide, mada smo mi navikli na njihove manipulacije - rekao je Mića Simić, otac pokojnog Andreja, po izlasku iz sudnice.

Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

Sanja Simić, majka ubijenog dečaka, kaže da je nezadovoljna samim tokom suđenja i boji se odugovlačenja sudskog procesa.

- Od samog početka suđenja bilo je pitanja da li će okrivljeni doći ili ne. Nadam se da će istina izaći na videlo. Nadam se da će doći kraj svim njihovim prljavim igrama i lažima, i nadam se da ċe doći kraj njihovim manipulacijama. Borimo se za našeg Andreja - rekla je Sanja Simić.

00:39 Majka pokojnog Andreja Izvor: Kurir.rs/M.S.

Roditeljima dečaka ubice iz Niške Banje, M.M. i M.M.M., sudi se za nebrigu i zapostavljanje deteta za šta je zaprećena maksimalna kazna do 12 godina zatvora.