Muškarac je pao sa merdevina na pločnik u Ulici Olge Petrov, ekipe Hitne pomoći pokušavaju da ga reanimiraju.
Hronika
RADNIK PAO SA VELIKE VISINE, LEŽI NEPOMIČAN NA PLOČNIKU! Užas u Novom Sadu, lekari se bore za njegov život
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Muškarac je povređen u toku izvođenja radova na stubu sa strujnim instalacijama u novosadskoj Ulici Olge Petrov ispred broja 32.
Ekipa Zavoda za urgentnu medicinu nalazi se na terenu i u toku je reanimacija povređenog radnika.
Kako se nezvanično saznaje, trenutno nije poznato da li je padu sa visine prethodio strujni udar. Povređeni muđkarac pao je sa merdevina na pločnik, sa više metara visine.
Nalazi se u nesvesnom stanju sa vidnim povredama i tragovima krvi.
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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