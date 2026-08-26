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Muškarac je povređen u toku izvođenja radova na stubu sa strujnim instalacijama u novosadskoj Ulici Olge Petrov ispred broja 32.

Ekipa Zavoda za urgentnu medicinu nalazi se na terenu i u toku je reanimacija povređenog radnika.

Kako se nezvanično saznaje, trenutno nije poznato da li je padu sa visine prethodio strujni udar. Povređeni muđkarac pao je sa merdevina na pločnik, sa više metara visine.

Nalazi se u nesvesnom stanju sa vidnim povredama i tragovima krvi.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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