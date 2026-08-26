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Građani Kraljeva, kao i cela Srbija, tuguju za devojčicom (5), kojoj je bahati vozač, osumnjičeni J.A. (26), u ponedeljak oko 19 sati oduzeo život! Podsetimo, osumnjičeni je automobilom "seat" uleteo na trotoar, na kojem se devojčica šetala sa mamom, tatom i jednogodišnjom sestrom. Njene majka i sestra zadobile su teške povrede, ali su van životne opasnosti.

Kraljevčani se od juče okupljaju na mestu saobraćajne nesreće, gde pale sveće za nastradalim detetom i ostavljaju igračke, a među njima su i brojni roditelji sa decom, koji dele bol sa ožalošćenom porodicom.

Uhapšeni vozač Foto: screenshot IG/192_rs

Takođe, vest o ovoj saobraćajnoj nesreći izazvala je ogorčenje brojnih građana širom Srbije i regiona, jer se na snimku sa nadzorne kamere jasno vidi da je vozač "seata ibice" počinio nesreću nakon niza saobraćajnih prekršaja, koji su doveli do toga da uleti na trotoar pun ljudi i zauvek ugasi život jedne nedužne devojčice, od samo pet godina.

- Porodica se nalazila baš tamo gde treba - na mestu namenjenom pešacima, dok je on bio tamo gde ne treba - za volanom bez vozačke dozvole - komenatarišu građani Kraljeva.

Na društvenim mrežama osvanulo je na stotine komentara protiv bahatog vozača, a svi se slažu u jednom - da J.A. sud treba da kazni maksimalnuom mogućom kaznom.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić oglasio se juče na društvenoj mreži Fejsbuk i najavio Dan žalosti.

Građani pale sveće na mestu nesreće Foto: Facebook/dr Predrag Terzić

- Povodom tragične pogibije naše petogodišnje sugrađanke, Grad Kraljevo će na dan njene sahrane proglasiti Dan žalosti. Odluka o proglašenju Dana žalosti znak je poštovanja devojčice koja je preminula od posledica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se u ponedeljak uveče dogodila u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona i saosećanja sa porodicom. Grad upućuje najiskrenije i najdublje saučešće porodici povodom neizrecivog i nenadoknadivog gubitka - naveo je Terzić u svojoj objavi, uz priložene fotografije građana koji pale sveće za nastradalu devojčicu.

Kako saznajemo, vozač J.A. se kobnog dana kretao kraljevačkom ulicom Četvrtog kraljevačkog bataljona gde je postavljen saobraćajni znak za ograničenje brzine od 30 km/h, ali je on tu zabranu potpuno prekoračio i kretao se kao da je na auto-putu.

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže za Kurir da je uzrok ove nesreće najverovatnije prevelika brzina.

- Gledao sam snimak. Baš je teško za gledanje, ali postavlja se glavno pitanje da li bi došlo do destabilizacije vozila i izletanja sa kolovoza da se vozilo kretalo dozvoljenom brzinom? U većem broju saobraćajnih nezgoda problem broj jedan je brzina. Veštačenjem će se vrlo precizno utvrditi kojom brzinom je on vozio - objašnjava Okanović.

On dodaje da su teške posledice retkost kada vozači poštuju ograničenje brzine od 30 km/h.

- Naime, pri brzini od 30 na sat, ukoliko dođe do kontakta sa pešacima, u većini slučajeva pešaci će preživeti, pa čak i ako se radi o deci. Upravo je to razlog zašto je u zonama škola brzina ograničena na 30 km/h. Ukoliko dete izleti na kolovoz, odnosno dođe do sudara pešaka i vozila, upravo ta brzina je ta koja koja značajno povećava šansu da ne dođe do smrtnih posledica - napominje stručnjak za saobraćaj.

Foto: Facebook/dr Predrag Terzić

Okanović se osvrnuo i na istragu, nakon koje će doći do sudskog postupka.

- Vozač će se teretiti za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja i to sa smrtnom posledicom. Ukoliko tužilac bude kvalifikovao krivično delo kao delo učinjeno sa umišljajem, onda je zaprećena kazna od pet do 15 godina zatvora. Ukoliko bude kvalifikovano kao nehatno delo, zaprećena kazna je od dve do 10 godina - obrazlaže Okanović i dodaje:

- Znači tužilac će u optužnom aktu da navede sve zabranjene radnje, odnosno sva kršenja saobraćajnih propisa koje je vozač učinio, a koji su u vezi sa nesrećom. Tu će navesti i da je vozio bez dozvole, brzinom većom od dozvoljene, pretičući vozilo preko neisprekidane linije... Postoje elementi na osnovu kojih bi moglo da se tretira kao umišljajno delo. Pa, ako je uzelo Više tužilaštvo u Kraljevu onda će se tretirati kao umišljajno krivično delo za koje je zaprećeno od pet do 15 godina zatvora.

1/8 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

Prema dosad prikupljenim informacijama, janso je da je osumnjčeni vozač "seata" počinio niz prekršaja koji su doveli do katastrofalnih posledica, zbog kojih porodica, prijatelji i sugrađani nastradale devojčice traže drakonsku zanu za njega.

- Nije imao vozačku dozvolu, prekoračio je brzinu, preticao je preko pune linije, nije smanjio brzinu kretanja kod znaka za pešački prelaz, prešao je u suprotni smer i uleteo na trotoar. Sve to ukupno predstavlja nasilničku vožnju - kaže naš izvor.

Automobil je nakon nesreće izgledao jezivo, prednji deo je bio potpuno smrksna, što svedoči o silini udarca. Vozač je odmah nakon nesreće uhapšen i određen mu je pritvor, a rad istražnih organa je u toku.

Majka devojčice zbrinuta je na intenzivnom odeljenju u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, sa teškim prelomima ruku i nogu, a njene ćerke su kobne večeri prevezene u Beograd u dečiju kliniku "Tiršova".