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Muškarac star 40 godina stradao je danas u novosadskoj Ulici Olge Petrov, nakon što je pao sa bandere, saznaje Kurir. Kako se nezvanično saznaje, na licu mesta bili su tragovi krvi. Lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu intervenisala je po prvom prioritetu, ali je povređeni, uprkos naporima lekara, preminuo.

Prema informacijama iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, do nesreće je došlo kod broja 27 u Ulici Olge Petrov. Na lice mesta odmah je upućena lekarska ekipa, koja je sprovela mere kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije.

- Uprkos naporima lekarske ekipe, težina povreda je bila takva da je nastupila smrt, nakon sprovedenih mera kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije - rekao je PR ZZUM Novi Sad dr Zoran Krulj.

Za sada nema zvanične potvrde o okolnostima pada, niti o tome da li je nesreći prethodio strujni udar. Nadležni će utvrditi kako je došlo do tragedije.