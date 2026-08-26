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Stanari zgrade na Banovom brdu i dalje su u šoku i vrlo uznemireni nakon jezivog napada na komšinicu (67), koju je, kako se sumnja, juče usred dana napao i silovao S. N. (50), državljanin Bosne i Hercegovine.

Osumnjičeni je, prema saopštenju policije, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju.

Osumnjičeni silovatelj Foto: Društvene Mreže

Komšije za Kurir kažu da je žrtva u utorak oko 13 časova krenula kući kada je napadač presreo pred samim ulazom u zgradu.

- Ona je divna žena, svi je znamo. Vraćala se kući, ne mogu da shvatim da se ovako nešto dogodilo baš ovde, među zgradama i usred dana. Uvukao je u mračni deo između zgrada, niko nije mogao da čuje njene vapaje - priča jedna od komšinica.

Prema navodima građana, napadač je najpre pokušao da joj otme novčanik, a potom ju je odvukao niz stepenice, u mračni deo prolaza između dve zgrade koji stanovnici tog dela grada koriste kao prečicu. Tamo ju je, kako se sumnja, fizički napao i silovao. Policija je saopštila da je osumnjičeni identifikovan i uhapšen, između ostalog i zahvaljujući snimcima nadzornih kamera koje su zabeležile njegovu putanju kretanja nakon monstruoznog napada.

1/5 Vidi galeriju Ovde je napadnuta i silovana starija žena na Banovom brdu Foto: Kurir

Stanari kažu da je upravo položaj tog prolaza razlog zbog kog niko nije odmah mogao da pritekne ženi u pomoć.

- Taj deo je mračan i zavučen, praktično između dve zgrade. Dole, u suterenu, živi jedna baka koja slabo čuje. Da je čula, sigurno bi nekako reagovala, a ovako... - kaže drugi stanar.

Inače, u neposrednoj blizini nalazi se i parkić u kojem se svakodnevno igraju deca.

- Ovde deca viču, igraju se, čuje se buka konstantno. Stanari često prijavljuju buku kada im smeta. Zato nam je još strašnije kada pomislimo da je neko možda mogao da čuje šta se dešava, ali da nije znao šta se zapravo događa. Žena je bila potpuno nemoćna - priča komšinica.

Prema rečima stanara, nesrećna žena je nakon napada zadobila vidljive povrede.

- Sva je u modricama, ruke su joj zavijene. Preživela je pravi pakao. Od juče smo svi van sebe. Ne mogu da zamislim kako joj je i kako će se posle ovoga osećati - kaže potresena komšinica.

Jedna od stanarki dodaje da je u vreme kada se napad dogodio bila u obližnjem parku sa decom.

- Bila sam sa decom u parku kada se to dogodilo, ali nismo odmah shvatili o čemu je reč. Tek kasnije smo saznali. Strašno je kada pomislite da se sve događalo praktično na nekoliko metara od nas, a da niko nije znao - kaže ona. Komšije navode i da su čule da je ženu nakon napada zatekao jedan od stanara okolnih zgrada.

- Kažu da ju je zatekao neko od stanara u jezivom stanju. U taj deo, međutim, retko ko zalazi. Prolaze tuda uglavnom ljudi koji žele da skrate put do svoje zgrade - kaže jedan od sagovornika i dodaje da uhapšenog državljanina Bosne i Hercegovine ne zna, tvrdeći da ne veruje da živi u blizini, pošto ga niko od komšija nije viđao.

1/4 Vidi galeriju Državljanin BiH uhapšen zbog silovanja na Čukarici Foto: MUP Printscreen