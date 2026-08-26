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Na Starom groblju u Kraljevu, sutra u 12 sati, biće služeno opelo devojčici (5) koja je nastradala u ponedeljak u saobraćajnoj nesreći, nakon čega će biti sahranjena u jednom selu.

Kako je najavio gradonačelnik Predrag Terzić, Grad Kraljevo će proglasiti Dan žalosti na dan sahrane poginule petogodišnje devojčice.

- Odluka je doneta u znak poštovanja prema stradalom detetu i kao izraz saučešća porodici koja je u nesreći pretrpela nenadoknadiv gubitak - naveo je gradonačelnik Terzić u objavi na Fejsbuku.

Kraljevčani se od juče okupljaju na mestu saobraćajne nesreće, gde pale sveće za nastradalim detetom i ostavljaju igračke, a među njima su i brojni roditelji sa decom, koji dele bol sa ožalošćenom porodicom.

Uhapšeni J.A. Foto: screenshot IG/192_rs

Tragedija se dogodila u ponedeljak oko 19 časova u Ulici 4. kraljevačkog bataljona. Prema dosadašnjim saznanjima, J. A. (26) je, kako se sumnja, upravljajući automobilom marke „seat“, tokom preticanja udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smera. Nakon sudara, njegovo vozilo je izgubilo kontrolu, sletelo na pešačko-biciklističku stazu, udarilo u drvo, a potom naletelo na porodicu koja se tu nalazila.

Devojčica je zadobila teške povrede opasne po život i uprkos naporima lekara preminula je juče u bolnici u Tiršovoj. Njena majka i jednogodišnja sestra teško su povređene, ali je beba puštena na kućno lečenje, dok je majka i dalje na intenzivnom odeljenju u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, sa teškim prelomima ruku i nogu.

Policija je utvrdila da osumnjičeni vozač nije posedovao vozačku dozvolu. On je uhapšen zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Istraga o svim okolnostima nesreće je u toku.