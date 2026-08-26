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Viši sud u Novom Pazaru ponovo je osudio Aldinu Lakotu iz sela Dubnica kod Sjenice na kaznu doživotnog zatvora zbog brutalnog ubistva svoje svekrve Bajre Lakote u maju 2024. godine.

Ovo je druga prvostepena presuda u istom predmetu. Prethodno je Aldini Lakoti, takođe bila izrečena kazna doživotnog zatvora, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu tu odluku ukinuo i naložio novo suđenje. Na novu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Kragujevcu. Kako je reč o drugoj prvostepenoj presudi, drugostepeni sud je više ne može ponovo ukinuti, već je može potvrditi, preinačiti ili otvoriti glavni pretres.

Ubijena žena Foto: Sandžak Danas

Lakota je prva žena u Srbiji kojoj je izrečena kazna doživotnog zatvora nakon što je ta kazna uvedena u domaći krivični sistem 2019. godine.

Teško ubistvo

Aldina Lakota osuđena je za krivično delo teško ubistvo izvršeno na svirep i podmukao način. Prema navodima optužnice, ona je nakon sukoba napala svoju svekrvu sa dva noža i zadala joj više od 120 ubodnih rana. Oko 50 povreda, prema ranijim navodima iz postupka, bilo je u predelu glave i vrata.

Bajra Lakota podlegla je povredama na licu mesta.

Kao mogući motiv zločina ranije se navodilo to što je Aldina za svoj razvod i rastanak od supruga i dece krivila svekrvu.

Došla iz Bosne

Prema ranijim navodima koji su objavljivani tokom istrage i suđenja, Aldina je nakon odlaska od supruga živela u Bosni i Hercegovini. Nekoliko dana pre zločina došla je u Užice sa devojkom koja je trebalo da joj pomogne oko dece. Decu je u Užice doveo njihov deda kako bi ih video.

Tužilaštvo je tvrdilo da jeAldina iskoristila odsustvo svekra i otišla u porodičnu kuću, gde je napala njegovu suprugu Bajru.

Nakon ubistva, prema navodima tužilaštva, osmislila je plan bekstva. Najpre je peške krenula prema Sjenici, a potom je koristila dva taksi vozila kako bi preko Zlatibora stigla do Užica.

- Pešačila je, misleći da će uspeti da se izvuče nakon ubistva. Međutim, policija ju je već narednog dana uhapsila u Užicu - podseća izvor Kurira.

Foto: RINA

"On je to učinio"

Tokom suđenja Aldina Lakota je u jednom trenutku odlučila da iznese odbranu, nakon što je prethodno koristila pravo da se brani ćutanjem. Pred sudom je u potpunosti negirala krivicu i tvrdila da je sa svekrvom bila u dobrim odnosima.

- Ja nisam ubila Bajru. Bila sam u dobrim odnosima sa njom i njenim suprugom, nemam nikakav motiv za taj zločin. Moj partner je to učinio - navela je Aldina tokom odbrane.

Njene tvrdnje bile su suprotne navodima optužnice, prema kojima je upravo ona izvršila zločin.

Ubistvo liči na afektivno-impulsivni zločin

Tokom ranijeg postupka govorilo se i o psihičkom stanju optužene i karakteristikama samog zločina. Psihijatrijski veštak dr Slobodan Simić ranije je ocenio da način izvršenja podseća na afektivno-impulsivno ubistvo, odnosno zločin počinjen pod snažnim emocionalnim nabojem i impulsom koji izvršilac teško kontroliše.