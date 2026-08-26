Ona je isključena iz saobraćaja i po Zakonu o bezbednosti saobraćaja određeno joj je zadržavanje od 12 sati.
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UHAPŠENA KRUŠEVLJANKA: Vožnja pod uticajem psihoaktivne supstance benzodiazepin
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu su u redovnoj kontroli saobraćaja zaustavili tridesetjednogodišnju M. J. iz okoline ovog grada, koja je upravljala automobilom „sitroen“ pod uticajem psihoaktivne supstance benzodiazepin.
Ona je isključena iz saobraćaja i po Zakonu o bezbednosti saobraćaja određeno joj je zadržavanje od 12 sati.
Nakon isteka zadržavanja ona će biti privedena prekršajnom sudiji uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Kurir.rs
Hapšenje u Kruševcu
Vožnja pod uticajem psihoaktivnePripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu su u redovnoj
supstance benzodiazepin.
supstance benzodiazepin.
kontroli saobraćaja zaustavili tridesetjednogodišnju M. J. iz okoline ovog
grada, koja je upravljala automobilom „sitroen“ pod uticajem psihoaktivne
supstance benzodiazepin.
Ona je isključena iz saobraćaja i po Zakonu o bezbednosti saobraćaja određeno
joj je zadržavanje od 12 sati.
Nakon isteka zadržavanja ona će biti privedena prekršajnom sudiji uz zahtev za
pokretanje prekršajnog postupka.
Živomir Milenković
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