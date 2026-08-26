Hapšenje u Kruševcu

Vožnja pod uticajem psihoaktivne

supstance benzodiazepin.

Živomir Milenković

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu su u redovnojkontroli saobraćaja zaustavili tridesetjednogodišnju M. J. iz okoline ovoggrada, koja je upravljala automobilom „sitroen“ pod uticajem psihoaktivnesupstance benzodiazepin.Ona je isključena iz saobraćaja i po Zakonu o bezbednosti saobraćaja određenojoj je zadržavanje od 12 sati.Nakon isteka zadržavanja ona će biti privedena prekršajnom sudiji uz zahtev zapokretanje prekršajnog postupka.