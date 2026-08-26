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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu su u redovnoj kontroli saobraćaja zaustavili tridesetjednogodišnju M. J. iz okoline ovog grada, koja je upravljala automobilom „sitroen“ pod uticajem psihoaktivne supstance benzodiazepin.

Ona je isključena iz saobraćaja i po Zakonu o bezbednosti saobraćaja određeno joj je zadržavanje od 12 sati.

Nakon isteka zadržavanja ona će biti privedena prekršajnom sudiji uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Kurir.rs

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Hapšenje u Kruševcu 
Vožnja pod uticajem psihoaktivne
supstance benzodiazepin.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu su u redovnoj
kontroli saobraćaja zaustavili tridesetjednogodišnju M. J. iz okoline ovog
grada, koja je upravljala automobilom „sitroen“ pod uticajem psihoaktivne
supstance benzodiazepin.
Ona je isključena iz saobraćaja i po Zakonu o bezbednosti saobraćaja određeno
joj je zadržavanje od 12 sati.
Nakon isteka zadržavanja ona će biti privedena prekršajnom sudiji uz zahtev za
pokretanje prekršajnog postupka.
Živomir Milenković