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Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je odredio pritvor do 30 dana J.A. (26) iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nekoliko ljudi povređeno, a poginula je petogodišnja devojčica.

- Nakon saslušanja osumnjičenog, a po obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu odredio pritvor - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Osumnjičeni vozač Foto: screenshot IG/192_rs

A.J. je osumnjičen da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja na štetu sada pokojne maloletne devojčice rođene 2021.godine, kao i na štetu maloletne devojčice rođene 2025. godine, kao i B.D, B.S. i M.D., koji su u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobili telesne povrede.

- U toku istrage biće ispitani svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, te preduzete i druge dokazne radnje za kojima se ukaže potreba - saopšteno je iz tužilaštva.

Auto koji je vozio osumnjičeni Foto: Printscreen X