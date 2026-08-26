BAHATOM VOZAČU IZ KRALJEVA ODREĐEN PRITVOR: Oglasilo se tužilaštvo posle pogibije devojčice (5) na trotoaru
Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je odredio pritvor do 30 dana J.A. (26) iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je nekoliko ljudi povređeno, a poginula je petogodišnja devojčica.
- Nakon saslušanja osumnjičenog, a po obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu odredio pritvor - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.
A.J. je osumnjičen da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja na štetu sada pokojne maloletne devojčice rođene 2021.godine, kao i na štetu maloletne devojčice rođene 2025. godine, kao i B.D, B.S. i M.D., koji su u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobili telesne povrede.
- U toku istrage biće ispitani svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, te preduzete i druge dokazne radnje za kojima se ukaže potreba - saopšteno je iz tužilaštva.
Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u ponedeljak oko 19 časova u Ulici 4. kraljevačkog bataljona. Prema dosadašnjim saznanjima, J. A. (26) je, kako se sumnja, upravljajući automobilom marke „seat“, tokom preticanja udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smera. Nakon sudara, njegovo vozilo je izgubilo kontrolu, sletelo na pešačko-biciklističku stazu, udarilo u drvo, a potom naletelo na porodicu koja se tu nalazila.