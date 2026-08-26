Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Ivana M. (38) zbog sumnje da je 2. juna ove godine neovlašćeno, radi prodaje, držao više od 2,2 kilograma opojne droge kanabis.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je sudu predložilo da Ivanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Takođe je, kako se dodaje, predloženo da sud okrivljenom uz osnovnu kaznu za izvršeno krivično delo izrekne i meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to pomenute opojne droge i dve digitalne vagice za precizno merenje.

- Postoji opravdana sumnje da je Ivan M. 2. juna na različitim mestima u stanu na teritoriji opštine Voždovac neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 2.261 58 grama opojne droge kanabis koja je bila razmerena u većem broju paketića, kao i dve digitalne vagice za precizno merenje - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ne propustiteHronikaOTVORILI "AUDI" I IMALI ŠTA DA VIDE! "Pao" diler na Novom Beogradu: Krio više od 2 kilograma droge, pronađena i vagica: Policija mu pronašla i OVO! (FOTO)
1.jpg
HronikaZAPLENJENO 36 KILOGRAMA MARIHUANE U BEOGRADU! Troje uhapšeno u akciji policije, pronađena i oprema za proizvodnju amfetamina (FOTO)
zaplena ,droga
Crna GoraDVA MALOLETNIKA UHAPŠENA ZBOG MARIHUANE: Sumnjiče se da su drogu prodavali i prosleđivali dalje, policija odmah reagovala
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaPRED POLICIJOM BACIO KESICU SA DROGOM! Uhapšen muškarac iz Novog Sada!
IMG_20260317_090423.jpg