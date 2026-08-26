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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Ivana M. (38) zbog sumnje da je 2. juna ove godine neovlašćeno, radi prodaje, držao više od 2,2 kilograma opojne droge kanabis.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je sudu predložilo da Ivanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Takođe je, kako se dodaje, predloženo da sud okrivljenom uz osnovnu kaznu za izvršeno krivično delo izrekne i meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to pomenute opojne droge i dve digitalne vagice za precizno merenje.