Slušaj vest

Pedesetogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine S. N. uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je na Banovom brdu silovao i pokušao da opljačka 67-godišnju ženu, a policija ga je, između ostalog, identifikovala i locirala zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera koje su zabeležile njegovu putanju bekstva.

Više o ovom hapšenju, za emisiju "Puls Srbije", govorio je kriminolog - Ratomir Antonović.

- Ovde se definitivno radi o osobi koja ima nagonsku potrebu da izvršava ovakvu vrstu krivičnih dela. On ne gleda ni gde se nalazi, da li je u pitanju prometna ulica niti koje je doba dana. To je jednostavno nagonska potreba koja ne može da se kontroliše i kanališe na normalan način. Postavlja se pitanje da li je motiv za izvršenje krivičnog dela zaista bila krađa, odnosno razbojništvo, kako se negde navodi. Mislim da to zapravo nije bio primarni motiv, već da je osnovni motiv bilo izvršenje krivičnog dela silovanja - rekao je Antonović.

Ratomir Antonović, kriminolog za Kurir televiziju govori o slučaju napada i silovanja žene (67) na Banovom brdu Foto: Kurir Televizija

Neselektivan pristup napadača

Ukazao je na okolnosti napada koje, prema njegovoj proceni, dodatno ukazuju na ozbiljnost i specifičnost ponašanja osumnjičenog.

- Ovde govorimo i o neselektivnom pristupu izvršioca. Njemu nije bilo važno da li je žena imala 67 godina ili manje, već mu je bilo važno da zadovolji svoju nagonsku potrebu, što posebno govori o devijantnosti te osobe. Posebno je strašno što se sve dogodilo na ulazu u stambenu zgradu, gde postoji veliki promet ljudi. Očigledno nije imao strah ni od toga da će biti uhvaćen niti da će biti primećen, što takođe govori o stepenu njegove devijantnosti - nastavio je.

Kriminolog Antonović je istakao da bi trebalo proveriti da li je osumnjičeni ranije činio slična krivična dela, ali je ukazao i na potrebu razmatranja dodatnih mera kako bi se sprečilo njihovo ponavljanje.

- Ne znam da li je osoba ranije osuđivana, s obzirom na to da nije državljanin Srbije, ali je moguće da je naša policija, u saradnji sa policijom Bosne i Hercegovine, proverila da li je reč o povratniku, odnosno licu koje je ranije bilo osuđivano za ista ili slična krivična dela. Ovde može biti izrečena veoma visoka kazna, ali suštinsko pitanje jeste da li su takve kazne uopšte efikasne sa aspekta individualne i generalne prevencije. Definitivno treba razmišljati i u pravcu hemijske kastracije, kojom bi se kod takvih osoba na neki način smanjio ili stavio pod kontrolu seksualni nagon. Kazna zatvora za ovakva lica očigledno ne daje uvek željene rezultate. Zato se ovom problemu mora pristupiti i sa medicinskog aspekta, kako bi se sprečilo ponavljanje ovakvih krivičnih dela - za Kurir televiziju, zaključio je Antonović.

02:12 "PRIMARNI MOTIV JE BILO IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA SILOVANJA" Kriminolog za Kurir TV analizirao jeziv napad na ženu (67) na Banovom brdu: "Nije imao strah..." Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs