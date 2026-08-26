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Danas oko 14 časova dogodila se stravična saobraćajna nesreća na putu Bačka Topola Moravica, u blizini Bačkog Sokolca, saznaje Kurir.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u nesreći je jedna osoba izgubila život. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa za sada nisu poznate.

- Nesreća se dogodila nešto pre 14 časova kod Bačkog Sokolca. Pripadnici policije Policijske uprave u Subotici i ekipa Hitne pomoći odmah su izašli na lice mesta, a prema prvim nezvaničnim informacijama, jedna osoba je izgubila život - kaže izvor Kurira.

Na mestu nesreće trenutno je u toku uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen. Vozačima se savetuje da, ukoliko mogu, koriste alternativne pravce.

Više detalja o uzrocima nesreće, kao i o identitetu stradale osobe, biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

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