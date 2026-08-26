STRAVIČNA NESREĆA KOD BAČKOG SOKOLCA, SUMNJA SE DA IMA MRTVIH: Policija na licu mesta, saobraćaj obustavljen
Danas oko 14 časova dogodila se stravična saobraćajna nesreća na putu Bačka Topola Moravica, u blizini Bačkog Sokolca, saznaje Kurir.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u nesreći je jedna osoba izgubila život. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa za sada nisu poznate.
- Nesreća se dogodila nešto pre 14 časova kod Bačkog Sokolca. Pripadnici policije Policijske uprave u Subotici i ekipa Hitne pomoći odmah su izašli na lice mesta, a prema prvim nezvaničnim informacijama, jedna osoba je izgubila život - kaže izvor Kurira.
Na mestu nesreće trenutno je u toku uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen. Vozačima se savetuje da, ukoliko mogu, koriste alternativne pravce.
Više detalja o uzrocima nesreće, kao i o identitetu stradale osobe, biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.