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Državljanin Bosne i Hercegovine S. N. (50) koji je uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je juče silovao i pokušao da opljačka ženu (67) na Banovom brdu, dobro je poznat srpskoj policiji, pošto je nedavno izašao iz pritvora. Kako saznajemo, on je već bio uhapšen i pritvoren zbog krađe, ali i nasilja u porodici.

- On je višestruki povratnik, koji je ranije osim zbog krađe, u pritvoru bio zbog nasilja u porodici, ali i proganjanja. Zbog porodičnog nasilja, izrečena mu je bila mera zabrane prilaska žrtvi, ali je on tu meru prekršio i dobio je 30 dana zatvora - otkriva izvor Kurira šta sve S. N. ima u krcatom dosijeu.

1/4 Vidi galeriju Državljanin BiH uhapšen zbog silovanja na Čukarici Foto: MUP Printscreen

Podsetimo, kako je saopšteno iz policije, osim za silovanje žene na Banovom brdu, krivičnom prijavom se i sada sumnjiči za pokušaj razbojništva.

Osumnjičeni S. N. je, kako je Kurir pisao, uhapšen za manje od 24 sata od napada na ženu.

- Posle napada na ženu, on je pobegao sa mesta zločina. Sigurnosne kamere snimile su ga kako obučen u belu majicu i teksas bermude, sa velikim crnim rancem na leđima, mirno šeta ulicama nakon što je počinio jeziv napad usred bela dana. Delovao je poptuno hladnokrvno, kao sasvim "običan" prolaznik - kaže naš izvor.

Podsetimo, juče oko 13 sati policiji je prijavljeno da je starija žena napadnuta ispred ulaza u zgradu. Iz MUP je jutros saopšteno da je osumnjičeni uhapšen i da mu je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine S. N. (1976) - piše u saopštenju.

Kamere ga snimile posle zločina Foto: MUP Srbije

Prema nezvaničnim informacijama, nesrećna žena nije poznavala S. N. On je, kako se sumnja, napao ispred zgrade, kada se vraćala kući.

- Presreo je i pokušao da joj ukrade novčanik, a potom je odvukao niz stepenice, fizički napao i silovao - otkrio je izvor iz istrage.

Mesto na kojem se napad dogodio nalazi se neposredno uz stambene objekte, ali se prostor ne vidi sa ulice jer stepenice vode naniže između zidova.

Stanari su za Kurir ispričali da je upravo položaj prolaza u kom je zlostavljao ženu, razlog zbog kog niko nije odmah mogao da pritekne u pomoć.

- Taj deo je mračan i zavučen, praktično između dve zgrade. Ako je žena vikala, teško da je neko mogao da je čuje. Dole, u suterenu, živi jedna starija baka koja slabo čuje. Da je čula, sigurno bi reagovala odmah i pozvala policiju. Jer on je ženu napastvovao maltene ispod njenog prozora, ali komšinica jednostavno nije to mogla da čuje jer je u takvoj zdravstvenoj situaciji. Jednostavno, ne možemo da verujemo kakav splet okolnosti i kako se sve to tako dogodilo. Strašno - kaže jedan stanar za Kurir.