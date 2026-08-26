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Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu između Bačke Topole i Bačkog Sokolca, a kako je potvrđeno Kuriru iz PU Subotica, jedna osoba je poginula na licu mesta, a u sudaru su učestvovala tri putnička vozila.

- Do saobraćajne nesreće došlo je oko 13.40 časova na putu između Bačke Topole i Bačkog Sokolca. Jedna osoba je poginula, a hitna pomoć je i dalje na terenu kako bi zbrinuli povređene - kažu za Kurir iz PU Subotica.

Kako kaže naš izvor u nesreći su učestvovala tri putnička vozila i da stepen povreda povređenih još uvek nije utvrđen, s obzirom na to da je uviđaj u toku.