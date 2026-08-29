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Odluka novosadskog suda da uz jemstvo pusti na slobodu muškarca osumnjičenog da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Miloš Milošević (28) iz Zrenjanina potpuno je slomila njegovu porodicu.

Otac nastradalog, Dušan Milošević, kaže za Kurir da im je najteže što, kako navodi, tužilaštvo jeste ulagalo žalbe, ali su one redom odbijane.

Miloš Milošević Foto: Privatna arhiva

Dušan Milošević ispričao je za Kurir da njegovoj porodici odluka o ukidanju pritvora i određivanju jemstva predstavlja novo suočavanje sa tragedijom koja ih je zadesila početkom aprila.

- Sve je to u redu i formalno po zakonu, ali naše dete nema cenu. U pitanju je jedna osoba, jedan život. A mi sada treba da se cenkamo da li je nešto dva miliona ili 15 miliona, a našeg deteta nema - kaže Dušan i dodaje:

- To za mene nije, nesreća nego ubistvo, jer čovek nije uradio ništa da izbegne nesreću, nije zakočio. On nije izgubio kontrolu, on je potpuno izgubio fokus nad vožnjom i autom, čovek je prešao dve trake i izazvao nesreću.

Naše dete je stajalo na pešačkom ostrvu. Pogledao sam snimak ubistva mog deteta, vidi se kako udara u semafor iza kojeg stoje Miloš i njegov drug, a povrede su bile katastrofalne, sav je bio izlomljen. Kada su ga zbrinuli u hitnoj, doktor je izašao iz sale i rekao: "Ljudi, šta je njega udarilo." Možete da zamislite kakav je bio...

Miloš je, podsetimo, nastradao 6. aprila ove godine, nešto posle 22 sata, u saobraćajnoj nesreći na raskrsnici kod "Merkatora" u Novom Sadu. Prema navodima porodice, osumnjičeni M. T. (50) je, upravljajući BMW-om, prešao preko dve saobraćajne trake, popeo se na pešačko ostrvo, oborio semafor, dva pešaka i saobraćajni znak, a potom se zaustavio nakon sudara sa drugim automobilom.

Miloš je od zadobijenih povreda preminuo narednog jutra.

Osumnjičeni je nakon nesreće tri meseca proveo u pritvoru, a potom je pritvor ukinut i zamenjen jemstvom, uz zabranu napuštanja boravišta, privremeno oduzimanje putne isprave i obavezu da se jednom mesečno javlja institucijama.

Dušan navodi da je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ulagalo žalbe na odluke koje su odbijane i zbog čega je njegovom sinu, kako kaže, uskraćena pravda.

- Na sve se tužilaštvo žalilo. Prvo je sudija donela odluku, pa se tužilaštvo žalilo, pa je to išlo na Viši sud. Sve je odbijeno. Posle toga su se žalili Apelacionom sudu u Novom Sadu, koji je opet doneo istu odluku. Sve što je moglo, tužilaštvo je podnelo, ali su sve žalbe odbijene - priča Milošević.

Čeka se veštačenje

Prema njegovim rečima, postupak trenutno stoji jer još nije završeno sudskomedicinsko veštačenje, a nakon toga bi trebalo da bude urađeno i saobraćajno veštačenje.

- Tužilac je 25. juna dao naredbu za sudskomedicinsko veštačenje. Kada smo poslednji put proveravali, to još nije bilo završeno. Posle toga treba da bude i veštačenje saobraćajnih veštaka. Tek onda bi trebalo da se podigne optužnica - kaže Dušan. On dodaje da optužnica još nije podignuta i da bi, prema informacijama koje je dobio, to moglo da se dogodi oko oktobra.

Porodica, međutim, strahuje da će se postupak dodatno odužiti.

- Plašim se da se ne odugovlači. Tek kada se podigne optužnica, počinju nove procedure, primedbe, usaglašavanja, žalbe... I onda to može da traje - navodi otac nastradalog.

"Pravda nije isto što i pravo" Dušan ističe da razume da sud mora da primenjuje zakon, ali da porodica teško prihvata odluku koja je, kako kaže, dovela do toga da čovek osumnjičen za smrt njihovog sina sada bude na slobodi. - Pravda nije isto što i pravo. Mnogo smo puta čuli tu izreku, ali dok čovek ne doživi, ne shvata njeno puno značenje. Sve je to možda formalno po zakonu, ali da li je pravedno? - pita se Dušan. On kaže da porodica ne traži ništa osim da postupak bude sproveden do kraja i da se utvrdi odgovornost. - Mi ništa ne možemo da uradimo za naše dete, a oni mogu da omoguće nekome ko je našem detetu oduzeo život da se šetka po Novom Sadu. To je ono što nas boli. Iako je sve možda po zakonu, nas je ta odluka potpuno vratila na početak - ističe Milošević.

"Može da se šeta"

Posebno ga, kako kaže, brine činjenica da je M. T. na slobodi, dok postupak protiv njega nije okončan.

- Meni je neobično što je advokat tražio da uz jemstvo bude i kućni pritvor, a sudija ni to nije prihvatila, već ga je pustila da može da se šeta po Novom Sadu. Kako iko može da kontrolišete gde je on? - pita se Dušan. Kako navodi, osumnjičeni M. T. ima tri državljanstva, zbog čega porodica smatra da je opasnost od bekstva trebalo ozbiljnije razmotriti.

- Ima tri državljanstva. Nama je to strašno - kaže Milošević.

Najpotresniji period, kako kaže otac, bio je nakon Miloševe smrti. Dušan kaže da se njegova ćerka, koja je tada bila u osmom mesecu trudnoće, porodila nešto više od mesec dana nakon tragedije.

- Šestog aprila se desila nesreća, sedmog je preminuo. Petog mu je bio rođendan. Ćerka se 12. maja porodila, dobili su blizance. Ona je nekako i gurala zbog beba, zbog svega toga. I nama je nekako bilo lakše dok je on bio u pritvoru.

Međutim, kako su ga pustili, tako je sve puklo - kaže Dušan. Dodaje da niko iz porodice osumnjičenog nakon tragedije ih nije kontaktirao.