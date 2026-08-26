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Mladić koji je u ponedeljak u Kraljevu kolima usmrtio devojčicu (5) na trotoaru je J.A. (26) iz Kraljeva, a Kurir je došao do novih informacija o njemu.

Osumnjičeni vozač Foto: screenshot IG/192_rs

- On živi sa porodicom u Kraljevu. Radio je u jednoj firmi, ali je dobio otkaz, zato što nije bio neki radnik. To je bilo pre šest meseci. Od tada nisam čuo da je našao neki novi posao - priča za Kurir jedan poznanik uhapšenog J.A. i dodaje da ne zna da li je on u međuvremenu našao novi posao.

Osumnjičeni vozač Foto: Facebook

- Znam da se družio sa nekim mutnim tipovima, ali ne znam da li je on nešto radio. Onako, sumnjiv je tip. Od juče mi se ljudi javljaju i pitaju da li je on uhapšen, a ja moram da im potvrđujem. Svi smo u šoku. Ne znam šta mu je bilo taj dan. Vozio je bez ramišljanja - kaže poznanik.

On dodaje da osumnjičenog ranije nije viđao za volanom, ali ističe neke njegove sumnjive postupke.

- Menjao je prezime, a pitanje je zbog čega - ističe poznanik uhapšenog vozača za Kurir.

Uhapšeni J.A. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, J.A. je uhapšen zbog sumnje da je u ponedeljak oko 19 sati u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona nasilničkom vožnjom uleteo na trotoar pun ljudi i zauvek ugasio život jedne nedužne devojčice od samo pet godina.

Vozač je odmah nakon nesreće uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana, a rad istražnih organa je u toku.

U nesreći su teško povređene i devojčicine majka i sestra. Majka je zbrinuta na intenzivnom odeljenju u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, sa teškim prelomima ruku i nogu, a njene ćerke su kobne večeri prevezene u Beograd u dečiju kliniku "Tiršova", gde je starija devojčica preminula sledećeg jutra, dok je beba od godinu i po dana sa teškim povredama puštena na kućno lečenje.

1/8 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

Danas se povodom hapšenja osumnjičenog oglasilo i Više javno tužilaštvo u Kraljevu koje je pokrenulo istragu u ovom slučaju.

- Nakon saslušanja osumnjičenog, a po obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu odredio pritvor - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.