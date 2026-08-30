Stariji Mihal koji je osumnjičen za surovo ubistvo Ivana Vijoglavina, izneo je detaljnu odbranu, priznao je zločin i do detalja opisao šta se dogodilo.

- Ivan je krenuo da se raspravlja sa mnom govoreći da sam mu ukrao pare i da sam lopov. Odmah potom me je udario u glavu - izjavio je Mihal L. Prema njegovim rečima, u tom trenutku je došlo do kobnog čina.

- Otišao sam iza šanka jer mi se tamo nalazio nož kojim sečem limun. Ivan je uzeo pepeljaru i krenuo za mnom. Uzeo sam nož i kada se okrenuo, zadao sam mu ubod u vrat. Prišao sam mu i zadao više uboda u vrat i ramena. Čuo sam da krklja i posle pet minuta više nije davao znake života - navodno je rekao Mihal.

- Otišao sam kod sina Mihala koji je spavao, probudio sam ga i rekao da me vozi do Tise da bacim telo. Mihal i ja smo zajedno umotali Ivana u ćebe i stavili ga u gepek. Otišli smo starim putem ka Tisi i bacili telo u reku - ispričao je navodno i potom dodao da se potom vratio kako bi očistio krv, koje je, kako tvrdi, bilo svuda po podu ispred i iza šanka.

- Prali smo i auto šlaufom i sunđerom. Nikome nisam pričao šta sam uradio, sve sam to radio iz straha - zaključio je on.

Njegov sin Mihal L. (38) tereti za pomaganje u prikrivanju zločina i uklanjanju tragova. Međutim, mlađi Mihal pušten je na slobodu, nakon saslušanja