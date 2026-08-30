"9 MESECI JE PROŠLO OD UBISTVA, ZVERSKI GA JE MUČIO PA MU PREREZAO GRKLJAN" Vapaj majke ubijenog Ivana iz Zrenjanina: Ubica mog sina je i dalje na slobodi
Devet meseci prošlo je od ubistva Ivana Vijoglavina (36)iz okoline Zrenjanina, a njegova majka Lila i dalje čeka pravdu. Kako kaže za Kurir, posebno je boli što se slučaj, uprkos jezivim povredama koje je njen sin zadobio, vodi kao obično ubistvo.
- Čekamo da se pokrene sudski postupak. Užasno mi je što je prošlo devet meseci, moj sin trune, a jedan od ubica je na slobodi. Nadamo se nekoj pravdi, ali se bojim da će monstrumima biti izrečene minimalne kazne - započela je Lila potresnu ispovest za Kurir.
Kako navodi, posebno ju je potreslo ono što je, prema njenim rečima, pokazao nalaz sudsko-medicinskog veštaka.
- Najgore od svega mi je što sudski medicinski veštak izjavljuje da je moj sin zadobio sedam posekotina, od kojih su dve velike na vratu. Zaklali su ga. Imao je i šest uboda u predelu leđa i potiljka, a slučaj se vodi kao obično ubistvo. Kako je moguće da se posle svega što mu se dogodilo ovo vodi kao obično ubistvo? - pita neutešna majka.
Posebno je boli i to što je, kako kaže, jedan od osumnjičenih, Mihal L., mlađi saučesnik, pušten na slobodu.
- Mihal L., mladi saučesnik u svemu, pušten je na slobodu. Užas! A ja sam majka koja čeka pravdu. Čekam da neko odgovara za ono što je urađeno mom sinu - kaže Lila.
Podsetimo, nestanak Ivana Vijoglavina mesecima je bio misterija,da bi nakon hapšenja osumnjičenih cela priča dobila jeziv obrt. Ivan je poslednji put viđen 3. januara u kafani u Aradcu kod Zrenjanina. Sumnja se da ga je ubio vlasnik kafane, Mihal L. (64), dok je njegov sin, Mihal L. (38), prema navodima policije, pomogao ocu da se reši tela.
Ivanovo telo pronađeno je 12. marta na obali Tise. Njegova majka ranije je za Kurir ispričala da nije ni slutila da je njen sin doživeo takvu sudbinu.
- Očajna sam, neuspešno sam ga tražila dva meseca, a onda sam saznala da je njegovo telo pronađeno u reci. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je ovako zverski ubijen. On nije ubijen jednim metkom u glavu, već je mučen, tučen i zlostavljan - rekla je tada Lila.
Prema njenim rečima, obdukcija je pokazala da je Ivan zadobio teške povrede.
- Policija je tog dana kada su dvojica uhapšena došla na naša vrata. Tada smo i saznali da je Ivan ubijen. Telo je poslato na obdukciju. Mučili su ga i zlostavljali, moj sin je udaren u glavu nekim tupim predmetom, slomljena mu je i ruka, a onda mu je i grkljan prerezan - ispričala je ranije njegova majka.
Lila je bila i na prepoznavanju tela.
- Otišla sam na prepoznavanje tela, prvo sam mu ugledala ruku kako visi, bila je slomljena. Telo je bilo u fazi raspadanja jer je dugo bilo u vodi, ali odmah sam znala da se radi o mom sinu. Odmah sam ga prepoznala. Preteško mi je - rekla je tada kroz suze.
Stariji Mihal koji je osumnjičen za surovo ubistvo Ivana Vijoglavina, izneo je detaljnu odbranu, priznao je zločin i do detalja opisao šta se dogodilo.
- Ivan je krenuo da se raspravlja sa mnom govoreći da sam mu ukrao pare i da sam lopov. Odmah potom me je udario u glavu - izjavio je Mihal L. Prema njegovim rečima, u tom trenutku je došlo do kobnog čina.
- Otišao sam iza šanka jer mi se tamo nalazio nož kojim sečem limun. Ivan je uzeo pepeljaru i krenuo za mnom. Uzeo sam nož i kada se okrenuo, zadao sam mu ubod u vrat. Prišao sam mu i zadao više uboda u vrat i ramena. Čuo sam da krklja i posle pet minuta više nije davao znake života - navodno je rekao Mihal.
- Otišao sam kod sina Mihala koji je spavao, probudio sam ga i rekao da me vozi do Tise da bacim telo. Mihal i ja smo zajedno umotali Ivana u ćebe i stavili ga u gepek. Otišli smo starim putem ka Tisi i bacili telo u reku - ispričao je navodno i potom dodao da se potom vratio kako bi očistio krv, koje je, kako tvrdi, bilo svuda po podu ispred i iza šanka.
- Prali smo i auto šlaufom i sunđerom. Nikome nisam pričao šta sam uradio, sve sam to radio iz straha - zaključio je on.
Njegov sin Mihal L. (38) tereti za pomaganje u prikrivanju zločina i uklanjanju tragova. Međutim, mlađi Mihal pušten je na slobodu, nakon saslušanja
"Pomagao mi da nađem sina, a on ga je ubio"
Od samog početka slučaja, Lila je tvrdila da joj je vlasnik kafane davao informacije o tome gde je njen sin i da se predstavljao kao neko ko želi da pomogne porodici.
- Tri puta sam vlasniku kafane dolazila na vrata, a on se pretvarao da mi pomaže da nađem sina. Rekao mi je da je Ivan posle fajronta otišao kući, a u stvari je, kako se sada sumnja, kafanu zaključao i ubio ga za kafanskim stolom. Zverski ga je mučio, pa mu je prerezao grkljan. Potpuno sam nema od bola. Ne mogu ni da zamislim šta je moj sin preživeo. Nije mi jasno zašto. Tražim odgovor na to pitanje, ali uzalud - rekla je Lila. Ranije je ispričala i da joj je vlasnik kafane dao drugačiju verziju događaja.
- Ivanovi drugovi otišli su malo ranije iz kafane i on je ostao sam sa vlasnikom. Kako mi je vlasnik ispričao, u jednom trenutku su se parkirali, a onda su unutra ušla tri muškarca. Rekao mi je da su Ivanu rekli da izađe napolje sa njima kako bi razgovarali, a kada je izlazio, navodno su mu zapretili da nikome ništa ne govori. Onda je, prema toj priči, krenula rasprava i od tada se Ivanu gubi svaki trag - ispričala je ranije majka.
U međuvremenu se, kako tvrdi Lila, ispostavilo da ta priča nije bila istinita. Danas, devet meseci nakon zločina, njoj ostaje, kako kaže, samo da čeka početak sudskog postupka.
- Samo želim pravdu za svog sina. Moj Ivan je imao život, porodicu i ljude koji su ga voleli. Sada njega nema, a ja čekam da odgovorni budu kažnjeni. Ja sam majka koja čeka pravdu - zaključuje Lila u potresnoj ispovesti za Kurir.