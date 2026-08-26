Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije, Hitne pomoći, kao i vatrogasci-spasioci
Užas
TELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ JEZERA: Tragedija u Ovčar Banji, utvrđuju se okolnosti
Slušaj vest
Tokom dana došlo je do nesreće u Ovčar Banji, kada se u jezeru Međuvršje utopila starija osoba.
- Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije, Hitne pomoći, kao i vatrogasci-spasioci. Nažalost, mogli su da konstatuju samo smrt osobe - kaže za RINU izvor sa lica mesta.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojom je došlo do ovog tragičnog događaja.
(RINA)
Reaguj
Komentariši