Slušaj vest

Tokom dana došlo je do nesreće u Ovčar Banji, kada se u jezeru Međuvršje utopila starija osoba.

- Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije, Hitne pomoći, kao i vatrogasci-spasioci. Nažalost, mogli su da konstatuju samo smrt osobe - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojom je došlo do ovog tragičnog događaja.

(RINA)

Ne propustiteHronikaTRAGEDIJA NA HALKIDIKIJU, UTOPIO SE SRBIN Spasilac pokušao reanimaciju, ali nije uspeo da ga spasi
shutterstock-2067831263.jpg
Hronika"SPASITI NEČIJI ŽIVOT JE FENOMENALNO, ALI KADA DOĐE DO UTAPANJA, TO JE VELIKA MUKA" Policajac Marijaš za Kurir o najtežim intervencijama, ali i spasavanju!
mihajlo.jpg
HronikaTRAGEDIJA KOD BAJINE BAŠTE: Muškarac se utopio u Drini
Loznica
HronikaMUŠKARAC NASTRADAO NA BAZENU KOŠUTNJAK Oglasio se Zavod za sport i medicinu sporta
Zavod za sport i medicinu sporta RS.jpg