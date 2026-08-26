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Devojčica (3) pala je danas sa trećeg sprata zgrade na Zvezdari. 

Prema nezvaničnim informacijama, devojčicu je čuvala baka (73), koja ju je na trenutak izgubila iz vida.

- Devojčica se popela na krevet, otvorila prozor sobe, nakon čega je pala na trotoar - rekao je obavešten izvor.

Ona je u svesnom stanju vozilom Hitne pomoći prevezena u dečiju kliniku u Tiršovoj.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Informer

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