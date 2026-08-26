Uzrok i vreme smrti za sada nisu poznati, a više informacija biće dostupno nakon završetka uviđaja i zvaničnih nalaza nadležnih organa.
Hronika
TELO MUŠKARCA NAĐENO U KUĆI Užas u Vrbasu
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Telo muškarca pronađeno je danas u Ulici Stevana Doronjskog u Vrbasu! Prema nezvaničnim informacijama, telo se nalazilo u fazi raspadanja.
Na licu mesta nalaze se ekipe Hitne pomoći i policije, dok se očekuje da uviđaj pokaže šta se tačno dogodilo.
Prema saznanjima, iz kuće se širi izuzetno neprijatan miris, koji se oseća i u okolini.
Uzrok i vreme smrti za sada nisu poznati, a više informacija biće dostupno nakon završetka uviđaja i zvaničnih nalaza nadležnih organa.
Kurir.rs/Puls Vrbasa
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