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Više osoba, među kojima je i Radosav Stanišić, uhapšeno je danas po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Kako saznaju "Vijesti", Stanišić, koji se smatra vođom podgoričke grane kavačkog klana, uhapšen u porodičnoj kući.

Osim njega, uhapšen je i njegov brat Saša Stanišić.

Njima se na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

U akciji Specijalnog policijskog odeljenja uhapšeni su i Radmila i Raško Džankić.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je, u saradnji sa Specijalnom jedinicom policije i uz pomoć Agencije za nacionalnu bezbednost, lišilo slobode R.S., S.S, R.Dž. i R.Dž., zbog osnova sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Nakon saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih,javnost će biti obaveštena o stanju i daljem toku postupka", saopštio je specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.