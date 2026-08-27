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U munjevitoj akciji novosadske policije u Kotorskoj ulici stavljene lisice na ruke osumnjičenima za trgovinu narkoticima. Kod njih su pronađeni amfetamin, marihuana, kokain i oružje.

Novosadska policija zadala je nov operativni udarac uličnom kriminalu. U sinhronizovanoj i brzoj akciji na području grada, pripadnici PU Novi Sad uhapsili su K. O. (26) i maloletnog E. T. (18), kod kojih je pronađena velika količina narkotika spremljenih za dalju prodaju, kao i nelegalno vatreno oružje.

Pretres u Kotorskoj ulici: Stan pretvoren u skladište droge

Operativci su, na osnovu prikupljenih informacija sa terena, upali u stan i pomoćne prostorije u Kotorskoj ulici broj 27 koje koristi osumnjičeni K. O.

Prilikom detaljnog pretresa, policija je zaplenila:

2.231 gram amfetamina

656 grama marihuane

47 grama kokaina

Vatreno oružje: Pištolj marke "Beretta"

Opremu za pakovanje: Dve digitalne vagice za precizno merenje i ambalažu

U istoj akciji presretnut je i maloletni E. T., kod koga je policija pronašla kesicu sa kokainom i mobilni telefon koji je, kako se sumnja, služio za koordinaciju i ugovaranje prodaje na ulici.

Osumnjičenima prete teške prijave

K. O. i E. T. se terete za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom K. O. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Novom Sadu, dok će protiv maloletnog E. T. postupak biti vođen u skladu sa zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela.

"Za kriminalce u Novom Sadu više nema zaštićenih zona"

Povodom ove uspešne akcije i promene kursa u radu novosadske policije, oglasio se i dobro obavešten izvor iz same istrage:

- Sve što ste videli na terenu rezultat je potpunog zaokreta u radu policijske uprave. Sa dolaskom novog načelnika više nema čekanja i nema kalkulacija - reakcija je trenutna, a borba protiv narko-dilera i uličnog kriminala stavljena je na sam vrh prioriteta. Naša strategija je jasna: stalno prisustvo operativaca na ulici i nulta tolerancija prema onima koji trguju narkoticima i nose nelegalno oružje. Zaplena više od tri kilograma opasnih supstanci i vatrenog oružja u jednoj akciji pokazatelj je pravca u kom idemo. Građani Novog Sada moraju da znaju i osećaju da su bezbedni, a kriminalci da za njih u ovom gradu više nema zaštićenih ni bezbednih zona - kaže izvor Telegrafa.