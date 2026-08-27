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Protiv tridesetpetogodišnjeg M. H. iz Prijepolja policija će podneti krivičnu prijavu zbog sumnje da je požarom u mestu Zalug izazvao opasnost za imovinu većeg obima na štetu Javnog preduzeća "Srbijašume".

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju postupaju u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu, a M. H. se tereti za krivično delo izazivanje opšte opasnosti - potvrdjeno je za RINU u prijepoljskoj policiji.

Osumnjičeni se tereti da je to u radio 22. avgusta ove godine.

Kurir.rs/RINA

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