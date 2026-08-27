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Napad na 67-godišnju ženu ispred njene zgrade na Banovom Brdu i to u jednoj od najprometnijih ulica u Beogradu, a potom i sumnje da je silovana, otvorio je brojna pitanja o profilu nasilnika, recidivizmu, resocijalizaciji, ali i funkcionisanju sistema.

O ovom slučaju i problemu višestrukih povratnika govorili su Nemanja Milošević advokat i Nađa Tulić psiholog, u emisiji "Redakcija" kod voditeljke Snežane Petrović.

Ovakvi nasilnici bez empatije

Govoreći o tome šta ovakav zločin može da govori o profilu nasilnika, psiholog Nađa Tulić naglasila je da bez psihološke evaluacije ne može da daje zaključke o konkretnom osumnjičenom, ali da se mogu objasniti karakteristike koje se uopšteno vezuju za ovakve slučajeve.

- Naravno, ja nisam radila psihološku evaluaciju osumnjičenog, tako da ne mogu da pričam o njemu konkretno, ali mogu da pričam uopšteno šta je ono što moja nauka smatra da su profili. Dakle, to mora biti ili psihopata ili sociopata. Po svemu sudeći, ja moram da kažem da ovaj čovek, to jest neko ko uradi ovakvo delo, zaista mora da bude psihopata - rekla je Tulić.

Ona je dodala da se kod silovatelja često govori o potrebi za dominacijom i dokazivanjem nad žrtvom.

- Tu vidimo i odsustvo straha, odsustvo empatije. Silovatelji inače imaju jednu karakteristiku, a to je da ih uglavnom hrani strah njihove žrtve. Oni svoju nadmoć i svoju dominaciju moraju da dokazuju na slabijima od sebe. I sad vidimo da to nije čak neko ko je žena njegovih godina, pa da je svakako slabija od njega, nego je ovo gospođa koja je maltene 20 godina starija od njega. Dakle, penzionerka, nečija baka. To zaista znači da targetiraju ono najslabije među nama - istakla je psiholog.

Tulić smatra da ovakvi slučajevi moraju da budu povod da se ozbiljno preispita zbog čega se nasilje ponavlja.

- Jako je važno da govorimo o ovome, jer zaista moramo da vidimo gde ne štima i zašto imamo porast ovakvih slučajeva, što vi kažete, u sred bela dana - rekla je ona.

"Ljudi uđu u zatvor, izađu još gori"

Jedno od ključnih pitanja bilo je i zbog čega se pojedini učinioci nakon odslužene kazne ponovo vraćaju kriminalu. Tulić je ocenila da problem treba tražiti i u sistemu rehabilitacije i resocijalizacije.

- Statistika pokazuje da mi imamo povratnike i da su silovatelji uglavnom povratnici, što meni na neki način daje za pravo da mislim da naše kazneno-popravne ustanove ne rade dobar posao u rehabilitaciji tih zatvorenika. Ovo nije prvi slučaj povratnika silovatelja koji mi vidimo na ulicama, ovo je sada neki slučaj koji je najsvežiji. Nažalost, nije prvi slučaj. Nije prvi slučaj ni razbojništva. Mi zaista vidimo ekspanziju nasilja ljudi koji su postali beskrupulozni i koji uopšte nemaju odnos prema drugim ljudima - navela je Tulić.

Foto: Kurir Televizija

Prema njenim rečima, poseban problem predstavlja nedostatak uslova za kontinuiran psihološki rad sa zatvorenicima.

- Pitanje je uopšte da li u zatvorenom postoji psihoterapeutski rad. Ja znam da postoje učitelji sa kojima oni sarađuju, da li su psiholozi, pedagozi ili koje već druge struke, ali svakako ne mislim da postoje adekvatni uslovi koji tim učiteljima dozvoljavaju da sprovode jedan kontinuirani rad sa zatvorenicima. Ne može jedan učitelj da vodi 300 zatvorenika. Mislim, to je jednostavno nemoguće da se postigne, čak i da ste superčovek - rekla je psiholog.

Tulić je ukazala i na to da se problem ne završava izlaskom osuđenika iz zatvora.

- Mi vidimo da zaista iz našeg kazneno-popravnog sistema, nažalost, ljudi uđu, a izađu još gori. I dosta veliki broj njih zaista se vrati u taj kazneno-popravni sistem, odnosno u zatvor, čak nekada i ponove i učine teža dela od onih koji su primarno njih doveli na to mesto. Tako da, da, postoji problem u sistemu na koji ne treba da žmurimo. Vreme se menja, ljudi su drugačiji, i sistem mora isto tako da odgovori na izazove današnjice - ocenila je Tulić.

Postupak mora da se vodi bez pritiska javnosti

Advokat Nemanja Milošević objasnio je da u konkretnom slučaju treba razlikovati ono za šta postoji sumnja od onoga što je pravosnažno utvrđeno.

- Ne možemo u konkretnom slučaju govoriti šta će biti. Imamo obavezu da sačekamo odluku suda. Međutim, ovakvi slučajevi daju za pravo da ovoga puta budu strožije kazne, jer su to upravo povratnici, što je i predviđeno i sudskom praksom ustaljeno. Ono što je za očekivati i što bi bilo jako poželjno, jeste da javnost isprati ovaj slučaj, kako bi se i neka šira društvena poruka poslala, a naravno, verujemo da će pravosuđe uraditi sve što je u mogućnosti da objektivno kazni ovakvog učinioca - rekao je Milošević.

On je objasnio i šta se dešava nakon hapšenja.

- U zavisnosti od toga kada je delo učinjeno, njemu će biti određeno policijsko zadržavanje koje može trajati najduže 48 sati. Nakon toga će biti izveden pred nadležnog javnog tužioca, gde će dati svoj iskaz u cilju odbrane. Ono što je važno jeste da će sudija za prethodni postupak odlučivati o određivanju pritvora, koji u prvom slučaju može biti do 30 dana, ukoliko do njega dođe. To su sve procesni elementi koji garantuju stabilnost postupka i mogućnost da se sve činjenice utvrde, kako bi se na kraju suđenje odvijalo u nesmetanim uslovima i dovelo do objektivnog presuđenja - naveo je advokat.

Foto: Kurir Televizija

Milošević je upozorio i na posledice prevelikog pritiska javnosti, naročito kada se objavljuju neproverene informacije ili detalji koji mogu da utiču na postupak.

- Javnost je svesna da taj pritisak postoji. Međutim, ljudi koji taj pritisak nesvesno prave i dodatno ga čine, dovode do takozvanog preteranog pritiska javnosti, prvo na sudije. Sudije u tom slučaju nisu u mogućnosti da nekim stvarima posvete dovoljno vremena. Drugo, otvaraju vrata odbrani da se pozovu na određene stvari koje su procurele iz spisa, ne mora samo iz spisa predmeta, nego koje su poznate, i na taj način da diskredituju potencijalno svedoke koji se pojavljuju u postupku, ukazujući na instrukcije koje su dobili kroz javno mnjenje. Tako da pritisak javnosti nekada jeste dobar, ali nekada zna da bude jako opterećujući i da urušava postupak - zaključio je Milošević.

Podsetimo, žena je u utorak oko 13 časova napadnuta ispred svoje zgrade. Prema informacijama do kojih je Kurir došao, osumnjičeni S. N., državljanin Bosne i Hercegovine, najpre je pokušao da joj otme novčanik, a potom ju je odvukao niz stepenice u mračni prolaz, gde ju je, kako se sumnja, silovao. Policija ga je ubrzo identifikovala pomoću snimaka sa nadzornih kamera i uhapsila po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

03:53 NAPAD NA ŽENU (67) USRED DANA OTVORIO BROJNA PITANJA! Psiholog otkriva kakav profil imaju ovakvi nasilnici: "Silovatelje uglavnom hrani strah njihove žrtve" Izvor: Kurir televizija

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