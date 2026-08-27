Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Šimanovcima.
teška nesreća
UŽASNA NESREĆA U ŠIMANOVCIMA, STRAHUJE SE DA IMA MRTVIH Prvi snimci, automobil smrskan i prevrnut na krov, srča i delovi svud po putu, jeziv prizor (VIDEO)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Šimanovcima.
Strahuje se da je jedan muškarac smrtno stradao na licu mesta, dok je vozač iz drugog vozila teško povređen i prevezen je u UC KCS u Beogradu, javlja Instagram 192.
Foto: Instagram/192_rs
Na snimku se vidi smrskan automobil sa delovima rasutim po putu, dok je drugi automobil završio prevrnut na krovu.
Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće.
Kurir.rs/Instagram 192
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