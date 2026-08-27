Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Šimanovcima.

Strahuje se da je jedan muškarac smrtno stradao na licu mesta, dok je vozač iz drugog vozila teško povređen i prevezen je u UC KCS u Beogradu, javlja Instagram 192.

Šimanovci saobraćajna nesreća
Foto: Instagram/192_rs

Na snimku se vidi smrskan automobil sa delovima rasutim po putu, dok je drugi automobil završio prevrnut na krovu.

Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće. 

Kurir.rs/Instagram 192

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BARAJEVU: Sudarili se autobus i motocikl, vozač i putnica U KRITIČNOM STANJU prevezeni u Urgentni centar
Hitna pomoć
Hronika"MENJAO JE PREZIME, SUMNJIV TIP" Poznanici progovorili o vozaču koji je usmrtio devojčicu na trotoaru u Kraljevu (foto)
Kraljevo, saobraćajna nesreća
HronikaPRVA SLIKA STRAVIČNE NESREĆE KOD BAČKOG SOKOLCA: Tri automobila učestvovala u jezivom sudaru, jedna osoba poginula na mestu (foto)
saobraćajna nesreća, Bački Sokolac
HronikaSTRAVIČNA NESREĆA KOD BAČKOG SOKOLCA, SUMNJA SE DA IMA MRTVIH: Policija na licu mesta, saobraćaj obustavljen
Saobraćajni policajac
HronikaBAHATOM VOZAČU IZ KRALJEVA ODREĐEN PRITVOR: Oglasilo se tužilaštvo posle pogibije devojčice (5) na trotoaru
Kraljevo, uhapšeni vozač, saobraćajna nesreća
Crna GoraSTRAVIČAN SUDAR NA AUTOPUTU, IMA POVREĐENIH! Saobraćaj iz Podgorice prema Kolašinu se preusmerava kroz kanjon
novi-radari-crna-gora-3foto-up-crne-1.jpg
HronikaTRAŽE PRAVDU! "OČEKUJEMO DRAKONSKU KAZNU ZA BAHATOG VOZAČA IZ KRALJEVA" Počinio najmanje 6 prekršaja, devojčica (5) preminula, njeni majka i sestra povređeni!
Kraljevo.jpg