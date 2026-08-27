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U naselju Zabrežje kod Obrenovca, na potezu poznatom kao Trnovi, sinoć oko 20 časova dogodila se tragedija kada je u reci Savi pronađeno telo muškarca.

Kako se saznaje, reč je o D. P. (74). Njegovo telo uočeno je u vodi, neposredno uz čamac, a prema prvim informacijama nema vidljivih tragova nasilne smrti.

Na lice mesta ubrzo su stigle patrola policije i ekipa Hitne pomoći, čiji su lekari samo mogli da konstatuju smrt.

Nakon obavljenog uviđaja, o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, po čijem je nalogu telo prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije kojom će se utvrditi tačan uzrok smrti.

Prema rečima meštana i svedoka, nesrećni muškarac je bio strastveni ribolovac koji je na tom mestu godinama pecao.

Kurir.rs/Telegraf

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