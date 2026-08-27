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U kasnim popodnevnim satima tokom jučerašnjeg dana dogodio se incident kada je trogodišnja devojčica ispala kroz prozor sa trećeg sprata stambene zgrade. Komšija, koji je svedočio celom događaju, dovorio je jutros za jutarnji program Kurir televizije, emisiju "Redakcija". 

Kako je istakao, u prvi mah je pomisilo da su se deca potukla na ulici, međutim, ubrzo je shvatio da je nešto ozbiljnije u pitanju. 

- Čuo sam neku kuknjavu, ja sam mislio uobičajena slika i prilika, i pomislio sam deca su se pogurala, pobila se - kaže komšija za Kurir televiziju. 

Da nije tako shvatio je veoma brzo. 

- To je takva bila zapevka, da Bog sačuva i sakloni, da ja prosto nisam znao šta se dešava, iako je to maltene u mojoj vertikali. Kad sam otvorio prozor, video sam da su komšije istrčale. Mnogo mi je drago što je dete ostalo živo - ispričao je komšija.

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Foto: Kurir Televizija

Devojčicu čuvala 73-godišnja baka, sa kreveta ispala pravo kroz prozor

Incident se dogodio u Ulici Ljube Davidovića na Zvezdari, a kako je juče Kurir pisao, trogodišnju devojčicu čuvala je baka (73). Prema pisanju dnevnih medija, do zamalo tragedije došlo je kada baka je unuku na nekoliko trenutaka izgubila iz vida. 

Devojčica se, prema nezvaničnim informacijama, popela na krevet, otvorila prozor i pala na trotoar.

Velikom brzinom na lice mesta stiglo je vozilo Hitne pomoći, a dete je u svesnom stanju prevezeno u Dečju bolnicu u Tiršovoj. Prema nezvaničnim informacijama, devojčica je van životne opasnosti.

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KOMŠIJA ČUO JEZIVU "KUKNJAVU!" Devojčica (3) pala sa trećeg sprata na Zvezdari, komšije odmah istrčale: "Bog da sačuva i sakloni" Izvor: Kurir televizija

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