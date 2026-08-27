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Dva ljudska života ugašena su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na ulazu u selo Kljajićevo kod Sombora, kada je teretno vozilo u punoj brzini naletelo na radnike koji su izvodili radove na rekonstrukciji deonice.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, vozač šlepera je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i direktno naleteo na gradilišnu zonu. Od siline udara, dvojica radnika zadobila su povrede opasne po život i preminula na licu mesta - lekarske ekipe koje su brzo stigle mogle su samo da konstatuju smrt.

Meštani podsećaju da je ova oštra krivina već godinama zloglasna kao jedna od najopasnijih crnih tačkai mesto čestih i teških udesa. Jutrošnja tragedija dodatno je potvrdila neslavni status ove deonice, gde u sekundi nepažnja ili neprilagođena brzina dovode do fatalnih posledica.

Na mestu nesreće uviđaj obavljaju pripadnici saobraćajne policije i nadležno tužilaštvo kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove tragedije. Saobraćaj na ovom pravcu je potpuno obustavljen, a vozila se preusmeravaju na alternativne lokalne puteve.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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