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Radosav Gile Stanišić (42), pripadnik podgoričkog ogranka kavačkog klana, dva meseca je uspevao da izbegne hapšenje za koje je nalog izdalo Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, tako što je napravio bunker u sopstvenoj kući!

"Kavčaninu" su juče u velikoj akciji crnogorske policije, koja ga je pronašla u "šteku" stavljene lisice zbog sumnje da je umešan u pokušaj ubistva visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, saznaje portal Adria.

- Stanišić je pokušao i juče da se sakrije, ali bezuspešno. Policija ga je pronašla u “šteku” između dva zida u njegovoj porodičnoj kući u Zagoriču - prenosi ovaj portal.

Osim njega, policija je juče uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića, kao i Radmilu i Raška Džankića.

- Oni se sumnjiče da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog dela. Nakon saslušanja uhapšenih, javnost će biti obaveštena o daljem toku postupka - izjavio je specijalni tužilac Vukas Radonjić, portparol SDT-a.

Radoslav Gile Stanišić Foto: Printscreen

Stanišići i Džankići će danas, nakon noći provedene u podgoričkoj policiji, biti saslušani u tužilaštvu.

Portal Adria saznaje da su istražitelji do sumnje da su Stanišići i Džankići povezani sa pokušajem Krstovićevog ubistva došli analizom Skaj materijala.

U automobil Krstovića je krajem januara 2020, podsetimo, ispaljeno 26 hitaca iz automatske puške od kojih ga je sedam pogodilo.

Specijalno tužilaštvo, u avgustu 2020, podiglo je optužnicu protiv Dragiše Bulatovića i brata juče uhapšenih Stanišića, Vidoja Stanišića, takođe zbog sumnje da su deo kriminalne grupe koja je pokušala da ubije Krstovića.

Optužbe za Bulatovića i Stanišića tužilaštvo je zasnovalo na biološkim tragovima njih dvojice, koji su pronađeni na mestu gdje je zapaljeno vozilo, navodno, korišćeno u krivičnom delu.

Obojica su, nakon tri godine provedene u pritvoru, u avgustu 2023, puštena da se brane sa slobode jer u tom roku nije izrečena prvostepena presuda, pa sud više nije imao pravo da im produži pritvor.

Nekoliko meseci kasnije, u martu 2024. godine, u Budvi je “pala” i njihova navodna meta – lisice na ruke Igoru Krstoviću stavljene su zbog sumnje da je učestvovao u švercu droge. Od tada se nalazi u pritvoru.

Inače, uhapšeni Radosav Gile Stanišić dobro je poznat i policiji i javnosti. On je u julu 2012. uhapšen zbog incidenta na podgoričkom bazenu i zbog nasilja je osuđen na godinu i deset meseci zatvora. Takođe, osuđivan je zbog iznude, tuče sa pripadnicima interventne policije, kao i prebijanja sina jednog političara.

U martu ove godine, ranjen je u nogu. Prema nezvaničnim saznanjima crnogorskih medija, policija je sumnjala da je do ranjavanja došlo iz nehata.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Inače, ovaj "kavčanin", navodno je bio prvi na listi za odstrel kriminalne grupe koju je prema optužnici formirao njegov sugrađanin Janko Vukadinović (31), ali mu je tada glavu spasilo hapšenje.

Prema određenim navodima, za to ubistvo Vukadinovićeva kriminalna grupa trebalo je da dobije između 170.000 i 200.000 evra, piše u optužnici protiv okrivljenih koje crnogorsko državno tužilaštvo tereti i za pokušaj ubistva Beograđana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i navodnog šefa kavačkog klana Slobodana Kašćelana u Tivtu i Podgorici 2020.

Da je Stanišić bio prvi na listi, tužiocima je ispričao svedok saradnik, navodeći da su planirali da dignu u vazduh tako što će staviti eksploziv pod njegov automobil.

Stanišića je tada spasilo smrti to što ga je tada maoletni N. M. prijavio za otmicu, ali je kasnije Stanišić oslobođen tih optužbi.