Slušaj vest

Danas je Dan žalosti u Kraljevu, povodom smrti i sahrane devojčice (5) koja je u ponedeljak poginula u saobraćajnoj nesreći, a cela Srbija i region tuguju za njom od utorka, kada je iz bolnice "Tiršova" javljena najteža vest - da je malecka izgubila bitku za život.

Građani danima ne mogu da se pomire sa činjenicom da je osumnjičenij J.A. (26), koji nije imao vozačku dozvolu, seo za volan i ne skidajući nogu sa papučice gasa ugasio život jedne nedužne devojčice, koja se kobne večeri šetala sa roditeljima i mlađom sestrom po kraljevačkom keju pokraj Ibra.

Snimak automobila koji je počinio nesreću Foto: Printscreen X

Dan žalosti u Kraljevu najavio je ranije gradonačelnik grada Predrag Terzić, koji je obavestio da će on biti proglašen na dan devojčicine sahrane, od koje će se ceo grad oprostiti danas u 12 sati kada je zakazano opelo na Starom groblju, dok će sahrana biti nakon toga u jednom selu.

Sinoć se na društvenoj mreži Fejsbuk oglasio i vrtić iz Kraljeva koji je nastradala devojčica pohađala.

- Poslednji pozdrav našoj predivnoj Šumskoj vili - napisali su oni u tužnoj objavi.

Jutros je osvanula i objava Grada Kraljeva da su planirani koncerti, koji su zakazani za subotu i nedelju na Trgu srpskih ratnika, odloženi zbog tragedije koja je slomila srce celoj Srbiji.

Uhapšeni J.A. Foto: Društvene Mreže

U nesreći su, podsetimo, teško povređene i devojčicine majka i jednogodišnja sestra. Majka je zbrinuta na intenzivnom odeljenju u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, sa teškim prelomima ruku i nogu, a njene ćerke su kobne večeri prevezene u Beograd u dečiju kliniku "Tiršova", gde je starija devojčica preminula sledećeg jutra, dok je beba od godinu dana sa teškim povredama puštena na kućno lečenje.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u ponedeljak oko 19 časova u Ulici 4. kraljevačkog bataljona. Prema dosadašnjim saznanjima, J. A. (26) je, kako se sumnja, upravljajući automobilom marke „seat“ prevelikom brzinom, tokom preticanja preko pune linije, udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smera. Nakon sudara, njegovo vozilo je izgubilo kontrolu, uletelo na pešačko-biciklističku stazu i pokosilo porodicu koja se tu nalazila.

Mesto nesreće Foto: Facebook/dr Predrag Terzić

J.A. je osumnjičen da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i juče mu je Viši sud u Kraljevu odredio pritvor do 30 dana.