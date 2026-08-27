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Državljanin Srbije učestvovao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu na Krku, na delu puta između mosta i skretanja za aerodrom. Vatrogasci su objavili detalje, a u sudaru su učestvovali automobil i kamion, a teško je povređen 29-godišnji državljanin Srbije, koji je vozio "polo" pulskih registarskih oznaka.

- Na intervenciju smo izašli sa tri vozila i četiri vatrogasca - rekli su vatrogasci.

Dodaju da su po dolasku na mesto nesreće utvrdili da se u vozilu nalazi povređena osoba.

- Odmah smo pristupili spasavanju i, uz korišćenje alata i sečenje delova vozila, omogućili pristup povređenoj osobi i njeno bezbedno izvlačenje iz vozila - rekli su vatrogasci.

Dodaju da je osoba nakon toga predata ekipama Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje, dok su vatrogasci pružili tehničku podršku tokom uviđaja.

Kako su saopštili iz policije, 29-godišnji državljanin Srbije je, upravljajući automobilom pod uticajem alkohola od 1,06 promila, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u teretno vozilo kojim je upravljao 70-godišnji državljanin Hrvatske.

Povređenima je, navela je policija, pomoć pružena u riječkom Kliničkom bolničkom centru, gde su vozaču automobila utvrđene teške povrede, dok je vozač teretnog vozila zadobio lakše povrede.