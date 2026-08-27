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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Bosne i Hercegovine Sekula N. (50) koji se sumnjiči da je 25. avgusta na Čukarici upotrebom sile od oštećene pokušao da oduzme novčanik, naneo joj tešku telesnu povredu i upotrebom sile je prinudio na obljubu.

- Osumnjičeni je na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

sekula novakvović
Uhapšeni Sekula N. Foto: Društvene Mreže

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Sekuli N. odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivična dela koja mu se stavljaju na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice istih su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

- Naredbom o sprovođenju istrage Sekuli N. se na teret stavlja krivično delo razbojništvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 15 godina i krivično delo silovanje za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina - dodaje se u saopštenju.

Sumnja se da je Sekula N. 25. avgusta oko 12:15 časova u Požeškoj ulici upotrebom sile protiv oštećene, usled čega je zadobila teške telesne povrede, pokušao da joj oduzme novčanik, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i jer ju je upotrebom sile prinudio na obljubu.

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