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Vozač J.A. (26) iz Kraljeva, koji je usmrtio devojčicu (5) na šetalištu, i ranije se ponašao zabrinjavajuće. 

Kako saznajemo, on je prošle godine na društvenoj mreži objavio fotografiju na kojoj pozira sa pištoljemkoji je zadenuo za pojas. Da li je u pitanju replika ili pravo oružje nije poznato.

Juče su se za Kurir oglasili i poznanici vozača koji su otkrili da se J.A. sumnjivo ponašao i da je promenio prezime, a zbog čega je to uradio njima nije poznato.

Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

Sve o njemu svakako će utvrditi istražni organi koji će pre podizanja optužnice morati da ustanove da li je reč o ranije osuđivanoj osobi, da li se nekada sumnjičio za krivična dela, kao i koje je sve saobraćajne prekršaje počinio pre nego što je usmrtio petogodišnju devojčicu.

Na snimku nadzornih kamera, koje su zabeležile samu nesreću, vidi se da je skrivio najmanje šest prekršaja.

- Nije imao vozačku dozvolu, prekoračio je brzinu, preticao je preko pune linije, nije smanjio brzinu kretanja kod znaka za pešački prelaz, prešao je u suprotni smer i uleteo na trotoar. Sve to ukupno predstavlja nasilničku vožnju - ispričao je ranije naš izvor.

Vozač koji je pokosio devojčicu u Kraljevu sa pištoljem
Uhapšeni vozač pozirao sa pištoljem Foto: Društvene mreže, montaža

Danas je u Kraljevu Dan žalosti zbog tragedije koja je potresla celu Srbiju, a preminula devojčica je sahranjena.

Podsetimo, osumnjičeni J.A. je u ponedeljak oko 19 sati automobilom "seat ibica" uleteo na trotoar, na kojem se devojčica šetala sa mamom, tatom i jednogodišnjom sestrom. Njene majka i sestra zadobile su teške povrede, ali su van životne opasnosti.

J.A. je osumnjičen da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i juče mu je Viši sud u Kraljevu odredio pritvor do 30 dana.

- Nakon saslušanja osumnjičenog, a po obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu istom je od strane sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu određen pritvor. U toku istrage biće ispitani svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, te preduzete i druge dokazne radnje za kojima se ukaže potreba. Nakon sprovedene istrage Više javno tužilaštvo u Kraljevu doneće odluku o kojoj će javnost biti blagovremeno obaveštena - saopštili su juče iz tužilaštva.

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