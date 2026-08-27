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Vozač J.A. (26) iz Kraljeva, koji je usmrtio devojčicu (5) na šetalištu, i ranije se ponašao zabrinjavajuće.

Kako saznajemo, on je prošle godine na društvenoj mreži objavio fotografiju na kojoj pozira sa pištoljemkoji je zadenuo za pojas. Da li je u pitanju replika ili pravo oružje nije poznato.

Juče su se za Kurir oglasili i poznanici vozača koji su otkrili da se J.A. sumnjivo ponašao i da je promenio prezime, a zbog čega je to uradio njima nije poznato.

1/8 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

Sve o njemu svakako će utvrditi istražni organi koji će pre podizanja optužnice morati da ustanove da li je reč o ranije osuđivanoj osobi, da li se nekada sumnjičio za krivična dela, kao i koje je sve saobraćajne prekršaje počinio pre nego što je usmrtio petogodišnju devojčicu.

Na snimku nadzornih kamera, koje su zabeležile samu nesreću, vidi se da je skrivio najmanje šest prekršaja.

- Nije imao vozačku dozvolu, prekoračio je brzinu, preticao je preko pune linije, nije smanjio brzinu kretanja kod znaka za pešački prelaz, prešao je u suprotni smer i uleteo na trotoar. Sve to ukupno predstavlja nasilničku vožnju - ispričao je ranije naš izvor.

Uhapšeni vozač pozirao sa pištoljem Foto: Društvene mreže, montaža

Danas je u Kraljevu Dan žalosti zbog tragedije koja je potresla celu Srbiju, a preminula devojčica je sahranjena.

Podsetimo, osumnjičeni J.A. je u ponedeljak oko 19 sati automobilom "seat ibica" uleteo na trotoar, na kojem se devojčica šetala sa mamom, tatom i jednogodišnjom sestrom. Njene majka i sestra zadobile su teške povrede, ali su van životne opasnosti.

J.A. je osumnjičen da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i juče mu je Viši sud u Kraljevu odredio pritvor do 30 dana.