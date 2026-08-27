OSUMNJIČENOM ZA UBISTVO OCA U SMEDEREVU ODREĐEN PRITVOR: Sin ga tukao do smrti, pa sa krvavim rukama čekao policiju
Viši sud u Smederevuodredio je pritvor do 30 dana I.P. (43) osumnjičenom da je 22. avgusta ubio svog oca.
Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.
Osumnjičeni je prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
On je osumnjičen da je izvršio krivično delo teško ubistvo, tako što je 22. avgusta svog oca M.P. (72) iz Ralje, kako se sumnja, ubio zadavši mu više udaraca rukama u predelu glave i tela, a onda mirno čekao policiju sa krvavim rukama.
Kako su ranije za Kurir ispričali poznanici porodice, I.P. je dan pre ubistva mirno sedeo ispred prodavnice.
- Sedeo je ispred marketa i pio sok. Bio je nešto čudan, samo mi se javio i nije hteo ništa da priča. Tada nisam ni posumnjao da mu se neke crne misli vrzmaju po glavi. Inače sam ga viđao skoro svaki dan. Nije mi delovao kao nasilnik na prvi pogled, ali s druge strane sam čuo da je već proveo mesec dana u pritvoru zbog nasilja u porodici i da je pre oko mesec dana izašao - rekao je njegov poznanik.