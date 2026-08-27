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Viši sud u Smederevuodredio je pritvor do 30 dana I.P. (43) osumnjičenom da je 22. avgusta ubio svog oca.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

Osumnjičeni je prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo teško ubistvo, tako što je 22. avgusta svog oca M.P. (72) iz Ralje, kako se sumnja, ubio zadavši mu više udaraca rukama u predelu glave i tela, a onda mirno čekao policiju sa krvavim rukama.

Uhapšeni I.P. Foto: Facebook

Kako su ranije za Kurir ispričali poznanici porodice, I.P. je dan pre ubistva mirno sedeo ispred prodavnice.