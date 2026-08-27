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Osnovno javno tužilaštvo u Somboru saopštilo je da se danas oko 7.10 časova na državnom putu Kljajićevo - Sivac, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su poginula dva lica K.M. (36) i A.B. (62), radnici „ Vojput “ DOO Subotica.

Na licu mesta izvršen je uviđaj od strane dežurnog javnog tužioca i preduzete su sve radnje radi prikupljanja dokaza.

Osumnjičenom S.Đ. (30) koji je upravljao teretnim vozilom po odobrenju ovog tužilaštva određeno je zadržavanje do 48 časova, a isti će uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja biti saslušan pred javnim tužiocem.

Nakon saslušanja, tužilaštvo će odlučiti o daljem toku postupka, nakon čega će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, u nesreći koja se dogodila kod Sombora stradalo je dvoje putara, nakon što je, kako se sumnja, vozač šlepera (30) naleteo na njih iz zasad neutvrđenih razloga.

(Blic)

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