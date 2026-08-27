OVO JE JEDAN OD POGINULIH RADNIKA KOD SOMBORA, PREGAZIO IH ŠLEPER DOK SU RADILI NA PUTU: Samo što je proslavio rođendan, ne možemo da verujemo... (foto)
Radnici putarskog preduzeća iz Subotice M.K. (36) i B.A. (62) poginuli su jutros oko 7 sati na magistralnom putu između Kljajićeva i Sivca, gde su obavljali putarske radove, kada je na njih naleteo vozač kamiona.
Kako saznajemo, nesrećni M.K. je iz Apatina, a jutros je kao i svakog dana otišao na posao.
- Jutros su nam javili najstrašniju vest, da je naš voljeni M. poginuo i to na poslu. Ni kriv ni dužan. Kamiondžija je usmrtio i njegovog starijeg kolegu. Zanemeli smo, ne možemo da verujemo - govori za Kurir jedan od poznanika nastradalog Apatinca i dodaje:
- M. je baš pre nekoliko dana, 22. avgusta proslavio svoj rođendan, napunio je 36 godina. Dečko je vredan i radan, ima porodicu. Roditelji mu žive u inostranstvu.
On kaže da su nastradali radnici bili zaposleni u jednoj subotičkoj firmi koja se bavi izgradnjom i održavanjem puteva.
Kako smo ranije pisali, prema nezvaničnim informacijama, vozač šlepera je iz, za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i direktno naleteo na gradilišnu zonu. Od siline udara, dvojica radnika zadobila su povrede opasne po život i preminula na licu mesta. Lekarske ekipe koje su brzo stigle mogle su samo da konstatuju smrt.
Zbog ove nesreće uhapšen je vozač kamiona S.Đ. (30) koji je upravljao teretnim vozilom i njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja
Stanovnici Kljajićeva kažu da godinama u strahu prolaze pomenutom deonicom.
- Mi tu krivinu već duže vreme zovemo crna tačka. To je magistralni put između Kljajićeva i Sivca, ali je bliže Kljajićevu, na oko kilometar. Tu se nesreće događaju skoro svakog dana jer niko ne poštuje postavljene znake za opasnu krivinu, već samo jurcaju, kao da su sami na celom putu. Već neko vreme su tu bili radnici koji su obnavljali put i eto, sada je došlo do ove strašne tragedije. Nije vredelo ni to što je stajala signalizacija za radove na putu. Bahati vozači nikada ne poštuju propise - ispričao je za Kurir jedan meštanin sela Kljajićevo.