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Radnici putarskog preduzeća iz Subotice M.K. (36) i B.A. (62) poginuli su jutros oko 7 sati na magistralnom putu između Kljajićeva i Sivca, gde su obavljali putarske radove, kada je na njih naleteo vozač kamiona.

Kako saznajemo, nesrećni M.K. je iz Apatina, a jutros je kao i svakog dana otišao na posao.

- Jutros su nam javili najstrašniju vest, da je naš voljeni M. poginuo i to na poslu. Ni kriv ni dužan. Kamiondžija je usmrtio i njegovog starijeg kolegu. Zanemeli smo, ne možemo da verujemo - govori za Kurir jedan od poznanika nastradalog Apatinca i dodaje:

- M. je baš pre nekoliko dana, 22. avgusta proslavio svoj rođendan, napunio je 36 godina. Dečko je vredan i radan, ima porodicu. Roditelji mu žive u inostranstvu.

Crna tačka u Kljajićevu Foto: YouTube/RTV Info

On kaže da su nastradali radnici bili zaposleni u jednoj subotičkoj firmi koja se bavi izgradnjom i održavanjem puteva.

Kako smo ranije pisali, prema nezvaničnim informacijama, vozač šlepera je iz, za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i direktno naleteo na gradilišnu zonu. Od siline udara, dvojica radnika zadobila su povrede opasne po život i preminula na licu mesta. Lekarske ekipe koje su brzo stigle mogle su samo da konstatuju smrt.

Zbog ove nesreće uhapšen je vozač kamiona S.Đ. (30) koji je upravljao teretnim vozilom i njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Stanovnici Kljajićeva kažu da godinama u strahu prolaze pomenutom deonicom.

Stradali M.K. Foto: Društvene Mreže, YouTube/RTV Info