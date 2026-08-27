Slušaj vest

Jedan muškarac poginuo je jutros u Šimanovcima, gde je došlo do teške saobraćajne nesreće, u kojoj je drugi učesnik sudara teško povređen.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila, a pretpostavlja se da je jedan od automobila prešao u suprotnu kolovoznu traku.

Veruje se da je jedan vozač išao prevelikom brzinom kroz selo, a onda izgubio kontrolu nad volanom i sudario se sa automobilom iz suprotnog smera. Jedan auto je završio prevrnut na krov pored puta, a drugom je čitav prednji deo smrskan i on je ostao na kolovozu.

Delovi plastike, stakla i lima rasuti su po kolovozu, što svedoči o tome koliko je sudar bio silovit.

Kako kažu meštani Šimanovaca, trenutak sudara čuo se u celoj ulici.

- Čuo se jak udarac. Svi smo izleteli iz kuća - rekao je jedan stanovnik sela za Blic.

Jedan vozač je poginuo na licu mesta, a kako su rekli sagovornici, u pitanju je mlađa osoba, dok je drugi prebačen vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu.