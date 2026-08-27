"ČUO SE JAK UDARAC, SVI SMO IZLETELI" Meštani Šimanovaca svedočili jezivom sudaru, mladić poginuo!
Jedan muškarac poginuo je jutros u Šimanovcima, gde je došlo do teške saobraćajne nesreće, u kojoj je drugi učesnik sudara teško povređen.
Do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila, a pretpostavlja se da je jedan od automobila prešao u suprotnu kolovoznu traku.
Veruje se da je jedan vozač išao prevelikom brzinom kroz selo, a onda izgubio kontrolu nad volanom i sudario se sa automobilom iz suprotnog smera. Jedan auto je završio prevrnut na krov pored puta, a drugom je čitav prednji deo smrskan i on je ostao na kolovozu.
Delovi plastike, stakla i lima rasuti su po kolovozu, što svedoči o tome koliko je sudar bio silovit.
Kako kažu meštani Šimanovaca, trenutak sudara čuo se u celoj ulici.
- Čuo se jak udarac. Svi smo izleteli iz kuća - rekao je jedan stanovnik sela za Blic.
Jedan vozač je poginuo na licu mesta, a kako su rekli sagovornici, u pitanju je mlađa osoba, dok je drugi prebačen vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu.
Istraga će utvrditi kako je došlo do ove nesreće sa tragičnim ishodom.