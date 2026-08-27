UHAPŠENOM ZA SILOVANJE NA BANOVOM BRDU ODREĐEN PRITVOR IZ SVIH ZAKONSKIH RAZLOGA: Sud procenio da postoji opasnost da bi brzo ponovio zločin
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Sekuli N. (50) odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.
- Pritvor je prema okrivljenom S.N. određen iz svih zakonskih razloga, i to: usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoka, te usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.
Kako je Kurir pisao, Sekula N. koji se sumnjiči da je pre dva dana na Banovom brdu napao ženu, pokušao da joj ukrade novčanik, silovao je i naneo teške telesne povrede, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio se ćutanjem.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni ima krcat dosije i nedavno je pušten iz pritvora. Ranije je, kako je Kurir objavio, privođen zbog krađa, nasilja u porodici kao i proganjanja.