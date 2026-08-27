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Pripremno ročište za suđenje vozaču kamiona M. P. (39) iz Lučana zbog saobraćajne nesreće na auto-putu Novi Sad – Subotica, u kojoj je poginuo policajac na dužnosti Dejan Srdić (40) iz Inđije, zakazano je za 15. oktobar u novosadskom Osnovnom sudu.

Okrivljeni će u novosadski Osnovni sud doći sa slobode jer mu je, rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu, ukinuta mera zabrane napuštanja stana, uz primenu elektronskog nadzora, koja je određena nakon ukidanja pritvora.

Dejan Srdić Foto: Društvene Mreže

Kako je tada pojašnjeno, blaža mera je određena jer se njenom primenom može otkloniti opasnost da okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponovi isto ili istovrsno krivično delo. M. P. se optužnicom tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja.

Foto: RINA

Policijski službenik Uprave saobraćajne policije Dejan Srdić poginuo je 7. jula prošle godine, oko 9.50 časova, tokom obavljanja službene dužnosti. Dok je u zaustavnoj traci kontrolisao vozača koji je učinio saobraćajni prekršaj, na njega je naleteo kamion lučanskih registarskih oznaka. U trenutku nesreće policajac je stajao pored automobila i vozačevih vrata i po proceduri tražio dokumenta od vozača. Sa njim je u kontroli saobraćaja bio i sedam godina stariji kolega, koji je, srećom, prošao nepovređeno.