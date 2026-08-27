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Pripremno ročište za suđenje vozaču kamiona M. P. (39) iz Lučana zbog saobraćajne nesreće na auto-putu Novi Sad – Subotica, u kojoj je poginuo policajac na dužnosti Dejan Srdić (40) iz Inđije, zakazano je za 15. oktobar u novosadskom Osnovnom sudu.

Okrivljeni će u novosadski Osnovni sud doći sa slobode jer mu je, rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu, ukinuta mera zabrane napuštanja stana, uz primenu elektronskog nadzora, koja je određena nakon ukidanja pritvora.

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Dejan Srdić Foto: Društvene Mreže

Kako je tada pojašnjeno, blaža mera je određena jer se njenom primenom može otkloniti opasnost da okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponovi isto ili istovrsno krivično delo. M. P. se optužnicom tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja.

saobraćajna policija
Foto: RINA

 Policijski službenik Uprave saobraćajne policije Dejan Srdić poginuo je 7. jula prošle godine, oko 9.50 časova, tokom obavljanja službene dužnosti. Dok je u zaustavnoj traci kontrolisao vozača koji je učinio saobraćajni prekršaj, na njega je naleteo kamion lučanskih registarskih oznaka. U trenutku nesreće policajac je stajao pored automobila i vozačevih vrata i po proceduri tražio dokumenta od vozača. Sa njim je u kontroli saobraćaja bio i sedam godina stariji kolega, koji je, srećom, prošao nepovređeno.

Iako je lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad intervenisala po prvom prioritetu, nažalost, mogla je samo da konstatuje smrt policijskog službenika Uprave saobraćajne policije.

(Dnevnik)

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