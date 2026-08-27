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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksandar S. (24) koji se sumnjiči da je 30. juna i 14. avgusta ove godine bacio eksplozivne naprave na kuću jednog biznismena na Bežanijskoj kosi. Kako je saopšteno iz tužilaštva, on se sumnjiči da da je neovlašćeno nosio minsko-eksplozivna sredstva i to ručnu bombu M-50 (M-52) i ručnu bombu M-52, čije držanje nije dozvoljeno građanima, te je izazvao opasnost za život i imovinu većeg obima.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - navodi se u saopštenju.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Aleksandru S. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Hapšenje Aleksandra S. Foto: screenshot pink tv

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Takođe će, kako se navodi, biti preduzete dokazne radnje u pravcu utvrđivanja elemenata dva krivična dela izazivanje opšte opasnosti.

- Postoje osnovi sumnje da se Aleksandar S. 30. juna u 03:43 časova putničkim motornim vozilom marke „Golf“ u vlasništvu njegove majke dovezao blizu mesta izvršenja krivičnog dela, a zatim pešaka došao do istog, stao na parking prostor i izvlačenjem kašike aktivirao ručnu bombu M-50 (M-52) i bacio je u dvorište porodične kuće oštećenog. Bomba se otkotrljala do dvorišta obližnje kuće i eksplodirala ispod putničkog motornog vozila marke „pežo“, koje je u vlasništvu drugog oštećenog - navodi se u saopštenju tužilaštvu i dodaje da je prilikom eksplozije došlo i do oštećenja na ogaradi kuće.

Nakon toga osumnjičeni se udaljio sa lica mesta.

Hapšenje Aleksandra S. Foto: screenshot pink tv

Takođe, sumnje se da se Aleksandar S. 14. avgusta oko 4:18 časova istim putničkim motornim vozilom približno mestu izvršenja krivičnog dela, a zatim pešaka došao do istog, stao na parking prostor pa je izvlačenjem kašike ručnu bombu M-52, bacio je prekoputa u dvorište porodične kuće prvog oštećenog, koja tom prilikom nije eksplodirala, a potom se udaljio sa lica mesta.