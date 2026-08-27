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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su M. M. (40) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

- Policija je osumnjičenog zatekla u Boru, u zasadu indijske konoplje i pronašla sedam stabljika težine 11,8 kilograma za koje se sumnja da su indijska konoplja, dok je u pretresu njegove kuće nađeno oko 1,2 kilograma biljke za koju se sumnja da je kanabis, digitalna vagica, kao i preparati za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima - piše u policijskom saopštenju.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

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