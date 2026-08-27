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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i, uz asistenciju FAST tima Uprave za tehniku, Odeljenja za posebne akcije UKP i Policijskih uprava Beograd i Zaječar, identifikovali su i uhapsili tri pripadnika hakerske grupe „INF Grupa“, koja se dovodi u vezu sa velikim brojem visokoprofilnih ucenjivačkih softvera tzv. ransomware i drugih sajber napada i kompromitacija informacionih sistema u Srbiji i zemljama regiona, saopšteno je iz MUP.

- Uhapšeni su N. M. S. (22) iz Beograda, L. D. (23) iz Zaječara i sedamnaestogodišnjak iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka - piše u saopštenju MUP i dodaje se:

- Takođe, L. D. se tereti i za krivično delo računarska sabotaža, dok za sedamnaestogodišnjeg mladića postoje osnovi sumnje da je izvršio i krivično delo iznuda.

Foto: MUP Srbiije

Na meti ove hakerske grupe bili su, kako se navodi u saopštenju MUP, sistemi državnih institucija, velikih kompanija i drugih organizacija, koje su, kako se sumnja, napadači kompromitovali, kriptovali ili iz njih preuzimali velike količine podataka, uključujući lične i druge osetljive podatke građana. Sumnja se i da su za neobjavljivanje ukradenih podataka od pojedinih žrtava zahtevali isplatu otkupa u kriptovalutama.

- Među najznačajnijim metama bili su Republički fond za zdravstveno osiguranje Republike Srbije, baza javnih izvršitelja, evidencije Uprave za strance MUP Srbije, Fudbalski savez Srbije, Ministarstvo rada Republike Hrvatske, pravosudni sistem Hrvatske, sistemi javnog prevoza u Beogradu, kao i informacioni sistemi i baze podataka više velikih kompanija i organizacija u regionu - piše u policijskom saopštenju:

- Pravovremenim delovanjem Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala sprečena je prodaja kompromitovanih podataka jedne od državnih institucija na „Darknet“, kao i realizacija već planiranih sajber napada na još nekoliko državnih i privatnih subjekata u Republici Srbiji.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija, kako dalje navode, koje su osumnjičeni koristili, pronašla predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja navedenog krivičnog dela.