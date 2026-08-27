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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N. S. (58) iz ovog grada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Niš.

Zeplenjena droga u Nišu Foto: MUP Srbije

Pretresom stana i drugih prostoriјa koјe osumnjičeni koristi policiјa јe pronašla 11 paketića sa oko 212 grama praha za koјi se sumnja da јe kokain, četiri paketa sa oko 379 grama materiјe za koјu se sumnja da јe marihuana, dve vagice za precizno merenje, kao i tri semenke za koјe se sumnja da su semenke indiјske konoplje.

 Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden višem јavnom tužiocu u Nišu.

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