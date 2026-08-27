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Teška nesreća dogodila se i kod Sombora, gde su poginula dvojica putara kada je na njih, dok su radili na putu, naleteo kamion. Vozač šlepera je uhapšen zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Ove nesreće još jednom pokazuju koliko su poštovanje saobraćajnih propisa, prilagođena brzina i odgovorno ponašanje za volanom važni za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Posebno pitanje je bezbednost radnika koji svakodnevno rade na saobraćajnicama i način na koji su radovi na putevima obeleženi.

Ono što je Radulović posebno istakao u toku gostovanja jeste da na deonicama autoputa na kojima se izvode radovi, bezbednost zahteva poštovanje više mera, kako bi se rizik po vozače i radnike sveo na minimum.

- Ako se potvrdi da je gradilište bilo propisno obeleženo, onda se postavlja pitanje zbog čega vozač nije reagovao na vreme. Kod radova na autoputu mora da postoji odgovarajuća signalizacija koja vozače na vreme upozorava na opasnost i promenu režima saobraćaja. Prva signalizacija mora biti postavljena dovoljno daleko od mesta radova kako bi vozač imao vremena da reaguje. Imali smo i sad skoro slične slučajeve, kada su kamioni naletali na radnike koji su obavljali svoje zadatke na autoputu Šabac - Ruma. Tu mora da postoji više mera bezbednosti, ali je, pre svega, odgovornost na vozaču da prilagodi brzinu i prati signalizaciju - započeo je Radulović.

Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs. Foto: Kurir Televizija

Govoreći o bezbednosti na deonicama na kojima se izvode radovi, ukazao je na to da odgovornost ne počiva samo na adekvatnom obeležavanju puta, već i na poštovanju saobraćajnih propisa i sankcionisanju vozača koji ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju.

- Zna se šta znači obeležavanje radova na autoputu. Mora da bude bar na 200 metara prva signalizacija koja će vozila uputiti na opasnost, na situaciju da je autoput zaustavljen. Mnogo je tu mera koje mogu da se preduzmu. Evo, podsetiću da je ta nasilnička vožnja ranije uzrokovala zatvorske kazne. Međutim, to je pre jedno 7, 8, 9 godina promenjeno, pa se zatvorska kazna od 15 dana zamenjuje novčanom kaznom od, ja mislim, 150 ili 200 hiljada dinara. Danas praktično imamo ljude koji imaju milione evra, kojima je to iz malog džepa, pa mogu da plate te kazne. Jednostavno, ta selektivna primena pravde je nešto što je ključno za bezbednost saobraćaja.

Radulović je kao dodatni problem izdvojio neujednačeno kažnjavanje vozača koji teškim kršenjem saobraćajnih propisa ugrožavaju živote drugih ljudi.

- Imali smo situaciju u Novom Sadu, onaj sa BMW-om, pre koliko, šest meseci, što je ubio taksistu i devojku vozeći velikom brzinom. I, nažalost, danas, posle takve jedne tragedije, samo izračunajte koliko auto ima kubika, koliko košta, i odmah možete da izračunate kolika će biti kazna za tog bahatog vozača. Praktično, ljudi koji imaju para mogu da plate slobodu, da plate pravdu. To je ta selektivna primena pravde, nešto što je nedopustivo u našem društvu. Tu mora stvar da se reši.

Smatra da takvo ponašanje predstavlja ekstreman oblik nasilničke vožnje i da postojeće kazne nisu dovoljne da spreče vozače da ponove ovako opasne prekršaje.

- S druge strane, još jedna vrlo, vrlo zanimljiva stvar: evo, imali smo u poslednjih šest meseci onih uletanja u kontra smer na autoputu. Znači, jedna klasična nasilnička vožnja. I sada, šta se dešava? Ja sam tada predlagao da se jednostavno odmah vozač koji vozi kontra smerom direktno pošalje na izdržavanje zatvorske kazne. Međutim, to se nije desilo. Nema nadležnih koji treba da tu promene zakon. Znači, ukoliko uđete u kontra smer na autoputu, apsolutno moraju da vas pošalju direktno u zatvor, ne da vam se napiše kazna, da vas puste kući i da vam se ponovo daju mogućnosti da napravite novo delo.

Osvrnuo i na problem vozača kojima je dozvola više puta oduzimana, a koji uprkos tome nastavljaju da upravljaju vozilom.

- I na kraju, posle svih tih uletanja, imali smo onaj slučaj gde su ljudi poginuli, kada je bio taj sudar prema Vojvodini. Imali smo, evo, bar 20, 30 slučajeva tokom poslednjih nekoliko godina da se čovek uhvati koji je izgubio dozvolu tri puta. Znači, jedanput mu je oduzeta, drugi put oduzeta, treći put trajno oduzeta. On je seo u auto i vozi. Bez ikakve griže savesti, bez razmišljanja, bez oklevanja. Ta situacija da jednostavno pojedinac pokazuje da je moćniji od države. Znači, tu nemamo zakonskog mehanizma. Ukoliko je nekome oduzeta vozačka trajno i on vozi, a vi nemate mehanizam da ga sankcionišete, znači da je taj zakon o saobraćaju mrtvo slovo na papiru. Ljudi koji krše tu zabranu moraju odmah da dobiju zatvorsku kaznu od nekoliko godina.

05:13 Ljudi koji imaju para mogu da plate slobodu: Stručnjaci predložili trajno oduzimanje dozvole Izvor: Kurir televizija

Istovremeno, ukazao je na problem nebezbedne i nasilničke vožnje, naglašavajući da su pravila i kriterijumi za ovakvo ponašanje jasno definisani, ali da je neophodna i efikasnija kontrola saobraćaja, posebno na rizičnim deonicama.

- Ja lično ne verujem. Mislim da je to bila samo neka priča na internetu. Zvanično ne postoji potvrda da je neko to uradio. Da je to tako bilo, neko bi bio hapšen valjda za tako nešto. Ne kažem da nije tačno, ali nemamo zvaničnu potvrdu. Mnogo imamo argumenata da kažemo da je to bila neka dezinformacija. Ali jednostavno, ukoliko neko vozi nasilnički na takvom, recimo, mestu, autoputu, čoveka pošalju u zatvor i tako se naši ljudi najbolje nauče kada dobijaju kaznu. I siguran sam da se zna šta je nasilnička vožnja. Znači, vožnja koja je brža od 110 kilometara na sat na autoputu, od 90 kilometara na sat prekoračenje u naselju, i tu se, to je jasno, pravila nasilničke vožnje. Ima dva-tri prekršaja prolaska kroz crveno u roku od 10 minuta, obilaženje kolone preko pune linije, sve je to jasno definisano. Konkretno, ovaj vozač nije vozio nasilnički, jer, znači, ako je 50 tu ograničenje, on vozi, recimo, 100 na sat, nije nasilnička vožnja, ali jednostavno je bahata vožnja u tom delu. I ne mogu da verujem da nije postojala reakcija, pre svega da se stave kamere, koje bi obezbedile da se tako nešto ne desi - rekao je Radulović.

Govoreći o merama koje bi mogle da doprinesu većoj bezbednosti u saobraćaju, Ćiro je podržao ideju o trajnom oduzimanju vozačke dozvole za najteže prekršioce.

- Ja se slažem, da je rešenje trajno oduzimanje dozvole. Ovi koji se bave iznajmljivanjem automobila neka razmišljaju kome daju auto. Verovatno, imaju kamere. Svakodnevno smo učesnici u saobraćaju i svakodnevno, evo, verujte mi, svako od nas može da vidi nekoliko primera u toku dana upravo te bahate vožnje, nepoštovanja... I jedino samo ležeći policajci mogu da spreče takve, inače oni ne fermaju ni kamere ni ništa. Pogotovo u sporednim ulicama - zaključio je Ćirović.

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Kurir.rs

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