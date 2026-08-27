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Velika akcija crnogorske policije rezultirala je hapšenjem Radosava Gila Stanišića (42), navodnog pripadnika kavačkog klana, koji je gotovo dva meseca uspevao da izbegne hapšenje skrivajući se u bunkeru napravljenom u sopstvenoj kući. Stanišić se sumnjiči za umešanost u pokušaj ubistva visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana Igora Krstovića u Zeti, 28. januara 2020. godine.

Nove detalje hapšenja za emisiju "Crna hronika"  koja se emituje na Kurir televiziji otkrio je doktor nauke bezbednosti, Ivan Pekić.

- Jučerašnja akcija Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odeljenja, u saradnji sa ostalim državnim organima, poput Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost, dala je rezultat. Uhapšena su određena operativno interesantna lica koja pripadaju ogranku kavačkog klana u Crnoj Gori, a koja se sumnjiče za teška krivična dela, od ubistava, pomaganja i podstrekivanja do distribucije narkotika i drugih krivičnih dela - rekao je Pekić.

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Ivan Pekić doktor nauka bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Zajednička akcija dala rezultate

Pekić je ukazao na značaj saradnje državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i poruku koja je time poslata kriminalnim grupama.

- Ono što me posebno obradovalo jeste sinergija državnih organa, posebno Agencije za nacionalnu bezbednost, koja danas daleko bolje sarađuje sa Upravom policije i Specijalnim državnim tužilaštvom. To definitivno daje bolje rezultate u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala. Da li će državni organi nastaviti ovakvu represivnu politiku prema svim mafijaškim organizacijama i kriminalnim grupama u Crnoj Gori, videćemo. Ono što je definitivno poželjno jeste da se nastavi kontinuirana borba protiv organizovanog kriminala i drugih kriminalnih grupa. Na kraju krajeva, to zahtevaju i naši evropski partneri na putu ka Evropskoj uniji i zatvaranju poglavlja 23 i 24. Definitivno je ova zajednička akcija i sinergija državnih organa konačno dala rezultate. Poslata je jasna poruka javnosti i svim mafijaškim organizacijama u Crnoj Gori - neće biti nedodirljivih i svi oni koji su se ogrešili o zakon biće procesuirani - za Kurir televiziju, poručio je Pekić.

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"OVO JE JASNA PORUKA SVIM MAFIJAŠKIM ORGANIZACIJAMA!" Stručnjak za bezbednost o hapšenju pripadnika kavačkog klana za Kurir TV: "Neće biti nedodirljivih" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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