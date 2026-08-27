Večeras je na putu između Torka i Žitišta došlo do saobraćajne nezgode, sa prevrnutim vozilom na kolovozu.
Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD ZRENJANINA: Auto se prevrnuo na krov usred puta, više vozila učestvovalo u udesu! Saobraćaj u prekidu (FOTO)
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Na regionalnom putu između Torka i Žitišta večeras je došlo do saobraćajne nezgode, zbog koje se saobraćaj na ovoj deonici odvija usporeno.
Prema fotografijama sa mesta događaja, jedno od vozila učestvovalo u nezgodi završilo je prevrnuto na kolovozu, dok se u neposrednoj blizini nalazi još nekoliko vozila.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do udesa, niti da li ima povređenih.
Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se da voze pažljivo i prilagode brzinu uslovima na putu.
Kurir/192_rs
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