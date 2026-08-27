Slušaj vest

Na regionalnom putu između Torka i Žitišta večeras je došlo do saobraćajne nezgode, zbog koje se saobraćaj na ovoj deonici odvija usporeno.

Prema fotografijama sa mesta događaja, jedno od vozila učestvovalo u nezgodi završilo je prevrnuto na kolovozu, dok se u neposrednoj blizini nalazi još nekoliko vozila.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do udesa, niti da li ima povređenih.

Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se da voze pažljivo i prilagode brzinu uslovima na putu.

Kurir/192_rs

Ne propustiteHronikaSEDMORO POVREĐENIH u 6 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI Isključeno 28 vozača, a četvoro zadržano u policiji na trežnjenju
Screenshot 2025-03-26 225449.jpg
HronikaU ZRENJANINU ŠESTORO POVREĐENIH U 3 SAOBRAĆAJKE Policija sankcionisala 905 prekršaja, isključila 14 pijanih i dva drogirana vozača
Saobraćajna policija.jpg
HronikaJEZIVE SCENE KOD BENZINSKE PUMPE! Auto pokosio devojku u Lučkoj Reci: Prelazila put pa doživela udarac od kog je odletela nekoliko metara
Hitna pomoć
HronikaNOVI DETALJI NESREĆE U BUGARSKOJ! U autobusu bila 84 putnika iz Srbije, oglasila se naša ambasada u Sofiji i otkrila stanje učesnika nakon udesa
sshutterstock-1370275424.jpg