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Na regionalnom putu između Torka i Žitišta večeras je došlo do saobraćajne nezgode, zbog koje se saobraćaj na ovoj deonici odvija usporeno.

Prema fotografijama sa mesta događaja, jedno od vozila učestvovalo u nezgodi završilo je prevrnuto na kolovozu, dok se u neposrednoj blizini nalazi još nekoliko vozila.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do udesa, niti da li ima povređenih.

Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se da voze pažljivo i prilagode brzinu uslovima na putu.